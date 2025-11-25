La respuesta mundial al sida ha sufrido "su revés más significativo en décadas", alerta la ONU

La respuesta mundial al sida sufre actualmente "su revés más significativo en décadas", por los recortes de la financiación internacional en los países más afectados por la enfermedad, indicó Onusida en un informe publicado este martes.

"Las reducciones en la financiación internacional y la falta de solidaridad mundial (...) enviaron ondas de choque a través de los países de ingresos bajos y medianos gravemente afectados por el VIH", indicó Onusida.

Su directora ejecutiva, Winnie Byanyima, incidió en "el cese repentino de la financiación estadounidense en febrero", tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

"La crisis de financiación ha expuesto la fragilidad de los progresos por los que tanto hemos luchado", afirmó Byanyima en una declaración a la prensa en Ginebra.

"Detrás de cada dato en este informe hay personas: bebés y niños que no acceden a las pruebas de detección o al diagnóstico temprano del VIH, mujeres jóvenes aisladas del apoyo para la prevención, y comunidades que de repente se quedan sin servicios y atención. No podemos abandonarlos".

El informe alerta que, si colapsan los servicios de prevención, hay un riesgo de 3,3 millones de infecciones adicionales para 2030.

