La restauración organizada se une para recaudar fondos a favor de World Central Kitchen

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - Más de 150 marcas de la restauración organizada, entre las que figuran enseñas como Five Guys, Grosso Napoletano, Goiko, Grupo Nomo, KFC, La Martinuca o Pastelería Mallorca, entre otros, se unirán el próximo 9 de octubre en una acción solidaria para recaudar fondos a favor de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés. En concreto, el Hospitality Padel Xperience, que ha organizado Cheerfy, será un evento deportivo con una causa benéfica que se celebrará en la Ciudad de la Raqueta de Madrid. Así, los fondos recaudados en esta acción se destinarán a apoyar la asistencia alimentaria de World Central Kitchen a comunidades impactadas por desastres naturales o crisis humanitarias. Una cita benéfica, que tendrá a Circana y Pascual como 'partners' de esta iniciativa, pero de la que también formarán parte reconocidas marcas como Cafestore (Sacyr), Empanadas Malvón, Five Guys, Garden Pizza, Goiko, Grupo Nomo, Grosso Napoletano, Healthy Poke, Juan Valdez Café, KFC, La Martinuca, Lizarran, Santagloria, Papa John's, Pastelería Mallorca, The Fitzgerald y asociaciones clave del sector de la hostelería como Marcas de Restauración. "Nuestra misión es conectar a los protagonistas de la restauración en torno a retos reales y soluciones compartidas. Hospitality Padel Xperience es una extensión natural de nuestra visión: crear comunidad, impulsar colaboración y traducirlo en valor para el sector y la sociedad", comentaba Adrián Maseda, cofundador de Cheerfy. El encuentro, que será por invitación, busca fortalecer los vínculos entre los agentes principales del sector de la hostelería. "Las mejores jugadas no se hacen solo en la pista, sino en las relaciones que construimos fuera de ella. El Hospitality Padel Xperience va más allá del 'networking': es un punto de encuentro donde marcas, personas y propósitos se alinean", ha explicado el consejero delegado y cofundador de Cheerfy, Carlos Gómez Vendrell. "Queremos seguir creando espacios donde lo profesional y lo humano se encuentren para construir un sector más fuerte, unido y comprometido", ha recalcado Gómez Vendrell. De esta forma y bajo los valores de compromiso, comunidad y conexión, las marcas de la restauración organizada alinearán sus esfuerzos en torno a una causa común como es la de proporcionar asistencia alimentaria urgente a comunidades afectadas por desastres naturales o crisis humanitarias, poniendo la comida, ese vínculo que les une, en el centro de esta acción solidaria.

