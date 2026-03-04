La retransmisión en directo impulsa a la F1 a alcanzar la mayor audiencia total en cinco años

LONDRES, 4 mar (Reuters) - La Fórmula Uno registró su mayor audiencia total en cinco años la temporada pasada, con un aumento en la audiencia en directo, según un informe publicado por Nielsen Sports el miércoles.

El reporte, publicado antes del Gran Premio de Australia que da inicio a la temporada el fin de semana, registró una audiencia acumulada total de 1.830 millones, un 6,8% más que en 2024.

La audiencia media por gran premio (excluyendo YouTube) fue de 76,1 millones, la más alta desde 2020.

La audiencia en directo de las carreras aumentó un 19,8%, con un incremento del 22,8% en las clasificaciones en directo y del 24,9% en los entrenamientos.

McLaren ganó ambos títulos el año pasado, con Lando Norris poniendo fin a la racha de cuatro coronas consecutivas de su rival de Red Bull, Max Verstappen, en una reñida batalla que se decidió en Abu Dabi.

"La Fórmula Uno consiguió la mayor audiencia en cinco años", dijo Andy Milnes, responsable de mercado de Nielsen para deportes en el Reino Unido e Irlanda.

"Los datos también ponen de relieve que la valoración de los deportes modernos ya no se basa simplemente en el alcance. Se trata de armonizar las fuentes, las plataformas, los formatos y la densidad de exposición de manera que garantice que los totales globales sean precisos y comercialmente significativos".

Nielsen señaló que las emisoras lineales seguían representando más del 75% de la audiencia total, pero que la cuota de las fuentes Over-The-Top (OTT) en línea casi se había duplicado en los últimos cinco años.

La F1 siguió siendo la serie de automovilismo más vista a nivel mundial, con una audiencia media por Gran Premio 3,1 veces superior a la de su competidor más cercano, MotoGP, también controlado por Liberty Media.

