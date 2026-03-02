La reunión anual del Parlamento chino revelará la hoja de ruta para la carrera tecnológica con Occidente

Por Eduardo Baptista y Laurie Chen

PEKÍN, 2 mar (Reuters) - China esbozará esta semana cómo planea impulsar la siguiente fase de su carrera tecnológica con Occidente y convertir una serie de avances de gran repercusión en inteligencia artificial, espacio y robótica ‌en impulso a escala industrial y en el ‌mercado de ⁠capitales.

Los máximos dirigentes del país publicarán el jueves, en la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional (APN), el parlamento chino, su informe anual de trabajo del Gobierno y sus planes presupuestarios, así como el esbozo de su 15.º Plan Quinquenal para 2026-2030, un amplio proyecto que establece las prioridades de ​la política industrial.

Estos ⁠informes detallan las prioridades ⁠de Pekín e indican a qué industrias favorecerá con generosa financiación y apoyo político.

El año pasado, los modelos de IA se mencionaron por primera vez, mientras que también ​se destacó la inteligencia incorporada, la tecnología que impulsa a los robots humanoides.

LA IA DESPUÉS DE LA "SORPRESA"

La APN se celebra semanas antes de la reunión prevista ‌entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, del 31 de marzo al ​2 de abril, en la que se espera que ocupen un lugar destacado ​los controles tecnológicos y las cadenas de suministro.

También se cumple un año desde que los desarrolladores chinos de IA llamaron la atención mundial por los repentinos avances en su capacidad, a pesar de las estrictas restricciones de EEUU al acceso a chips avanzados y equipos de fabricación de chips.

Se espera que DeepSeek, la empresa emergente china cuyo modelo de IA viral lanzado el año pasado provocó una venta masiva de acciones tecnológicas a nivel mundial y redefinió las hipótesis sobre la competitividad tecnológica de China frente a EEUU, presente un modelo de próxima generación en los ​próximos días.

"La sorpresa ha pasado", dijo Alfredo Montufar-Helu, director general de Ankura Consulting en Pekín. "Ahora hay expectativas sobre lo que China puede presentar a continuación".

El reto para Pekín es cómo convertir los avances individuales en beneficios sistemáticos a gran escala en los sectores de ⁠la fabricación, la logística y la energía.

Shujing He, analista de la consultora Plenum China, dijo que es probable que los políticos impulsen la "fabricación con IA" utilizando las grandes empresas estatales como pioneras en la adopción de esta ‌tecnología, lo que atraerá a empresas emergentes y a proveedores especializados hacia su implementación en el mundo real.

Sin embargo, también se espera que esa estrategia remodele la estructura industrial de China.

Shin Nakamura, presidente del fabricante japonés Daiwa Steel Tube Industries, dijo que es probable que el impulso de China en materia de IA favorezca a los grandes productores intensivos en capital capaces de absorber el coste de la implementación, mientras que las empresas más pequeñas se enfrentan a limitaciones estructurales.

"La brecha entre las grandes empresas y las pymes en China se ampliará y la consolidación se acelerará", añadió.

HUMANOIDES Y ESPACIO

También se espera que el plan quinquenal redoble los esfuerzos en materia de inteligencia incorporada.

El país mostró los avances que ha realizado en este ámbito el ‌mes pasado, al poner en el centro del escenario a robots humanoides de fabricación china que bailaban y practicaban artes marciales en el programa de televisión más visto de China, ⁠la gala anual del Festival de Primavera de CCTV.

Los grandes avances en tecnología de hardware respaldan la confianza de China en la robótica.

"La mecatrónica, especialmente el equilibrio, ‌el control motor y la locomoción dinámica, ha mejorado drásticamente en los últimos 12 meses", dijo Mike Nielsen, ejecutivo de la empresa de visión artificial ⁠RealSense, que ha colaborado estrechamente con la empresa líder en robótica china Unitree. "China ha mostrado un gran impulso y las plataformas ⁠en fase inicial demuestran ahora una agilidad y estabilidad mucho mayores".

Sin embargo, los reguladores chinos también advierten sobre la escasa diferenciación entre los más de 150 desarrolladores nacionales de robots humanoides, y los analistas afirman que es probable que la consolidación llegue más rápido que en sectores estratégicos anteriores, como el de los vehículos eléctricos.

El espacio es otro caso de prueba para el impulso de Pekín de traducir la investigación en fuerza industrial. La empresa privada de lanzamientos LandSpace ha anunciado que planea otro intento de recuperación este año para su ‌cohete reutilizable Zhuque-3, después de convertirse en la primera empresa china en realizar una prueba ​completa de un lanzador reutilizable de clase orbital en diciembre.

A pesar del entusiasmo, las industrias emergentes de China no generarán suficiente inversión para impulsar un crecimiento del PIB del 5% en los próximos años, según dijo la empresa de investigación estadounidense Rhodium Group en un informe publicado en enero, lo que sugiere que Pekín seguirá dependiendo de las exportaciones para sostener su economía.

Esto también significa que Pekín priorizará los sectores con un impacto comercial más inmediato, ‌como la conducción autónoma, según He, de Plenum. (Información de Eduardo Baptista y Laurie Chen; edición de Brenda Goh y Muralikumar Anantharaman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)