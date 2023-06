La reunión de la otan no consigue aprobar los primeros planes de defensa desde la guerra fría

Por Andrew Gray y Sabine Siebold

BRUSELAS, 16 jun (Reuters) - Los ministros de Defensa de la OTAN no lograron el viernes llegar a un acuerdo sobre los nuevos planes sobre cómo respondería la alianza a un ataque ruso, y un diplomático culpó a Turquía de frustrarlos.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los ministros habían revisado los planes -los primeros desde el final de la Guerra Fría e impulsados por la invasión rusa a Ucrania- en una reunión de dos días en Bruselas y se estaban acercando a un acuerdo sobre ellos.

Sin embargo, un diplomático afirmó que Turquía había bloqueado la decisión por la redacción de las ubicaciones geográficas, incluida la de Chipre. El diplomático añadió que aún había una oportunidad de encontrar una solución antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará a mediados de julio en Vilna.

Los llamados planes regionales comprenden miles de páginas de planes militares secretos que detallarán cómo respondería la alianza a un ataque ruso.

La elaboración de los documentos supone un cambio fundamental. Durante décadas, la OTAN no había visto la necesidad de planes de defensa a gran escala, ya que libraba guerras menores en Afganistán e Irak y estaba convencida de que la Rusia postsoviética ya no suponía una amenaza existencial.

Pero con la guerra más sangrienta que ha asolado Europa desde 1945 justo en sus fronteras, en Ucrania, la Alianza advierte ahora de que debe disponer de todos los planes mucho antes de que estalle un conflicto con un adversario de la talla de Moscú.

La OTAN también orientará a las naciones sobre cómo mejorar sus fuerzas y su logística.

"Aunque hoy no se han aprobado formalmente los planes regionales, prevemos que estos planes formarán parte de una serie de entregas para la Cumbre de Vilna en julio", dijo a Reuters un alto funcionario estadounidense. (Reporting by Sabine Siebold and Andrew Gray, Editing by Charlotte Van Campenhout and Angus MacSwan)

