La reunión de PSOE y Sumar no ataja la crisis: Los de Díaz critican falta de avances y solo "buenas palabras"

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

La reunión entre PSOE y los partidos de Sumar no ha servido para cerrar la crisis en la coalición y se mantienen las tensiones, al reprochar el socio minoritario que no se ha producido ningún avance con los socialistas más allá de las "buenas palabras". También les avisa al sector socialista de que no puede caer en la tentación de "bunkerizarse" en Moncloa y en Ferraz.

Así lo ha trasladado en un comunicado conjunto Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes tras este encuentro, celebrado en el Congreso este viernes y que ha durado una hora y media.

Por parte del ala socialista han acudido su secretaria de Organización, Rebeca Torró, y su adjunto en este departamento, Borja Cabezón, mientras que en el otro sector de la coalición han participado la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, la responsable de Organización de IU, Eva García Sempere, el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y la secretaria de Organización de los Comunes, Lidia Muñoz. Como ya se había apuntado, no han acudido ningún ministro a la cita, que quedaba limitada a nivel de formaciones políticas.

Las formaciones coaligadas en Sumar han reprochado que la actitud "inmovilista" del PSOE solo favorece el "desánimo progresista", "refuerza la antipolítica" y "alimenta a PP y Vox". "Más allá de la cordialidad y las buenas palabras, la reunión mantenida hoy no ha supuesto ningún avance significativo", han aseverado.

EL BLOQUEO PONDRÍA EN RIESGO EL "ACUERDO DE INVESTIDURA"

Asimismo, se han comprometido a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar que el proyecto de gobierno se cumpla, aunque consideran que "la persistencia en este bloqueo a la legislatura pondría en riesgo el acuerdo de investidura, algo que no debería permitirse teniendo tantos retos por delante".

Sumar ha insistido a la parte socialista en la necesidad de impulsar cuanto antes medidas como la prórroga de alquileres que vencen este año o la prestación universal por crianza, además de avanzar en medidas anticorrupción y contra el acoso sexual.

PERSISTE EN RECLAMAR UNA REFORMULACIÓN DEL GOBIERNO

Así, han reclamado tanto en este encuentro como en la reunión entre el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de esta semana que toca dar explicaciones a la ciudadanía por parte del PSOE ante sus escándalos, dar un "impulso social" al Ejecutivo y reformular el Gobierno para acometer la segunda parte de la legislatura.

El socio minoritario asegura que es consciente de que el Gobierno tiene enfrente "una élite judicial, económica y política" que trata de frenar el cambio en España con "todos los medios a su alcance", pero eso "no puede convertirse en una excusa para bunkerizarse en Ferraz y la Moncloa y no responder a una ciudadanía que exige explicaciones y transformaciones". Con ello, exige que cesen su inmovilismo.

No obstante, los partidos de Sumar explican que seguirán negociando en el seno del Gobierno para que se apruebe en Consejo de Ministros la continuidad del "escudo social", en referencia a la extensión de la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos a familias vulnerables, junto medidas de contención de precios de la energía y alimentos. Además, y en paralelo, presionarán para hacer efectiva de manera inmediata la prórroga de los alquileres que terminan en 2025, con vistas a evitar subidas de precios.

VISIÓN CONTRAPUESTA DEL PSOE, QUE VALORA POSITIVAMENTE LA REUNIÓN

El PSOE, sin embargo, "valora positivamente la reunión", en la que han reiterado que ambas formaciones tienen más cosas en común que discrepancias y les han conminado a seguir gobernando.

"Tenemos que seguir mejorando la vida de la gente y, en ese camino común, el diálogo es y será la mejor herramienta para avanzar en acuerdos que beneficien a la mayoría social de este país", trasladó la 'número tres' del partido según indica el PSOE en un comunicado.

Además la parte socialista ha explicado detalladamente las medidas adoptadas contra los casos de corrupción y acoso que llevaron a Sumar a solicitar esta reunión.

"La postura del PSOE ante cualquier indicio de corrupción es clara y firme: Tolerancia cero. Actuamos siempre con contundencia e inmediatez ante cualquier conducta que vaya en contra de los valores y principios que representan estas siglas. Lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo", añadió Torró.

EL DESENCUENTRO PERSISTE

A tenor de estas valoraciones contrapuestas, el desencuentro de Sumar con el ala socialista persiste activo desde que el pasado viernes la vicepresidenta segunda alzara la voz y exclamara que el Gobierno así no podía seguir.

Varios ministros socialistas se afanaron ayer en mostrar un tono conciliador con su socio y el presidente del Gobierno destacó desde Bruselas en que la coalición entre PSOE y Sumar debía continuar pese a las discrepancias. Además, descartó que la crisis de Gobierno que demanda Díaz fuera desleal.

Respecto a la reunión entre ambos estos últimos días, fuentes de Sumar han señalado que el encuentro fue útil y la ministra de Trabajo insistió en la gravedad de la situación actual.

Antes de la conclusión de esta cumbre el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, confiaba en que sirviera de base para convocar la comisión de seguimiento de la coalición, con presencia de ministros de ambos socios.