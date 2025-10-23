La reunión entre Trump y Putin no está del todo descartada, según la Casa Blanca

WASHINGTON, 23 oct (Reuters) - Una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, no está completamente descartada, dijo el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Creo que el presidente y toda la administración esperan que algún día pueda volver a ocurrir, pero queremos asegurarnos de que haya un resultado positivo tangible de esa reunión", dijo en una rueda de prensa.

Trump dijo el miércoles que canceló una reunión prevista con Putin debido a la falta de avances diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania. (Reporte de Gram Slattery, redacción de Maiya Keidan; edición de Doina Chiacu. Editado en español por Natalia Ramos)