La revolución de los centros de tratamiento: BeautyHealth lanza el dispositivo conectado HydraFacial Syndeo en Europa y Asia

LONG BEACH (California, EE. UU.)--(BUSINESS WIRE)--abr. 3, 2023--

The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN), propietaria de la marca insignia HydraFacial, ha anunciado hoy el lanzamiento internacional de HydraFacial鈩 Syndeo鈩, el galardonado sistema de tratamiento de 煤ltima generaci贸n. La expansi贸n introduce Syndeo en Europa y Asia, tras el exitoso lanzamiento del dispositivo en Estados Unidos en marzo de 2022 y tras un primer a帽o de grandes ventas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005019/es/

Hydrafacial Syndeo (Photo: Business Wire)

Syndeo, que significa 芦conectado禄 en griego, mejora todos los tratamientos, ya que combina los resultados inigualables de la tecnolog铆a patentada Vortex Fusion de HydraFacial con una experiencia digital. Mediante una interfaz conectada, los centros pueden registrar f谩cilmente cada tratamiento, personalizarlo seg煤n las necesidades y preferencias de la piel del cliente y acceder a la gu铆a de protocolo en pantalla, todo ello a trav茅s de funciones de control de gestos sin contacto que hacen que el entorno sea m谩s as茅ptico.

芦Estamos muy ilusionados por presentar Syndeo a nuestra comunidad internacional de HydraFacial. Es una verdadera revoluci贸n de los centros de tratamiento, ya que permite que todos los centros y clientes est茅n conectados y que cada tratamiento HydraFacial sea mucho m谩s personalizado禄, afirma Andrew Stanleick, presidente y director ejecutivo de BeautyHealth.

El software de Syndeo basado en la nube permite almacenar informaci贸n en tiempo real sobre las preferencias de los clientes, el historial de tratamientos y las condiciones de la piel en los distintos centros. Con estos datos, los centros de HydraFacial podr谩n ofrecer productos y experiencias adaptados a las necesidades del cliente, incluida la selecci贸n de boosters nutritivos del men煤 de HydraFacial para personalizar al m谩ximo cada tratamiento, tanto si se trata de un tratamiento de su dermat贸logo de confianza como de un tratamiento en el spa de un hotel durante las vacaciones.

Stanleick ha a帽adido: 芦Europa y Asia-Pac铆fico son dos zonas de crecimiento clave para BeautyHealth, y esperamos poder mejorar la experiencia de los centros y consumidores en estos mercados y aplicar nuestra estrategia con el lanzamiento de nuestro sistema Syndeo禄.

Syndeo ha tenido una gran aceptaci贸n entre la comunidad de consumidores y proveedores de HydraFacial en EE. UU., donde las ventas triplicaron las previsiones en el primer mes tras el lanzamiento. La tendencia se ha mantenido con la venta de m谩s de 3000 sistemas en 2022. Syndeo recibi贸 el premio 2023 Aesthetician's Choice Award de la revista DERMASCOPE, un destacado referente para los profesionales del cuidado de la piel.

Con su mejorada funcionalidad de conexi贸n y su elegante dise帽o, Syndeo sigue siendo fiel a la experiencia de tratamiento exclusiva de HydraFacial, que se aplica a trav茅s de su tecnolog铆a patentada Vortex Fusion. En sus tres caracter铆sticos pasos, el tratamiento HydraFacial limpia, extrae e hidrata de forma m谩s personalizada mediante un men煤 de boosters nutritivos. Syndeo est谩 integrado con un dispositivo personalizado de fototerapia LED LightStim Elipsa鈩, que permite una aplicaci贸n eficaz de energ铆a lum铆nica terap茅utica de potencia profesional.

Syndeo debutar谩 internacionalmente en el 21. er Congreso Mundial Anual de Medicina Est茅tica y Antienvejecimiento ( AMWC ), que se celebrar谩 en M贸naco del 30 de marzo al 1 de abril de 2023. Syndeo estar谩 disponible en mercados seleccionados de Europa y Asia-Pac铆fico a partir de abril de 2023.

Acerca de The Beauty Health Company

The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN) es una empresa internacional de creaci贸n de categor铆as que ofrece cada a帽o millones de experiencias relacionadas con la salud de la piel que ayudan a los consumidores a recuperar la relaci贸n con su piel, su cuerpo y la confianza en s铆 mismos. Nuestras marcas son pioneras en sus respectivos 谩mbitos: HydraFacial en hidradermoabrasi贸n, SkinStylus鈩 en microneedling y Keravive鈩 en salud del cuero cabelludo. En colaboraci贸n con nuestra amplia comunidad de esteticistas, socios y consumidores, personalizamos los tratamientos de salud de la piel para todas las edades, g茅neros, tonos y tipos de piel en m谩s de 90 pa铆ses. Tenemos el firme compromiso de tomar cada vez m谩s conciencia de nuestra forma de operar para influir positivamente en nuestras comunidades y en el planeta. Puede buscar un proveedor local de HydraFacial en https://hydrafacial.com/find-a-provider/, y obtener m谩s informaci贸n en www.beautyhealth.com o en LinkedIn.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230330005019/es/

CONTACT: The One Nine Three Group

Inversores:聽BeautyHealthIR@the193.com

Prensa:聽BeautyHealth@the193.com

Keyword: california ireland united states united kingdom north america monaco asia pacific europe

Industry keyword: luxury technology medical devices women men consumer health cosmetics retail consumer electronics

SOURCE: The Beauty Health Company

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 04/03/2023 04:00 am/disc: 04/03/2023 04:01 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230330005019/es

AP