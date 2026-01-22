La revolución en iluminación solar rompe récord mundial

Press release from FONROCHE LIGHTING-Thursday 22 January 2026.

Un récord que ilumina el futuro: 5 kilómetros iluminados en solo 10 horas y 35 minutos. Fonroche Lighting, una empresa francesa, líder global en iluminación solar, entra en la edición 2025 del Guinness World Records y redefine el futuro del alumbrado público y vial. Este logro no es solo una victoria para la empresa y para Francia, sino un paso adelante para todos los países que apuestan por un futuro sostenible. Press kit :Para ver y descargar fotos y videos del Récord Guinness

A finales de octubre de 2025, en Rowlett, Texas, Fonroche Lighting instaló 70 luminarias solares autónomas a lo largo de 5 kilómetros de carretera en un solo día. Sin cables, sin zanjas, sin conexión a la red eléctrica. Una solución rápida, flexible y lista para transformar cualquier espacio sin conexión a la red, ni permisos especiales. Así se redefine la iluminación: energía solar que brilla con potencia, fiabilidad y sostenibilidad… ¡y lo hace en tiempo récord!

Más que un récord: una revolución.

Este récord, oficialmente certificado por Guinness World Records, no es solo una hazaña técnica: es la prueba de que la solución solar de Fonroche es

la más segura, ecológica y económica

, sin sacrificar calidad ni seguridad.

¿Por qué Rowlett eligió Fonroche?

La solución tradicional conectada a la red implicaba iluminar una sola vía por

US$2,8 millones

. Con Fonroche, la ciudad consiguió

tres corredores iluminados por la mitad del coste

, sin contratos energéticos a largo plazo y con una instalación ágil que se adapta a cualquier terreno:

State Highway 66, Rowlett Road y Dalrock Road.

“Iluminar tres calles por el precio de una es una decisión que cualquier alcalde y contribuyente entiende. Este proyecto demuestra que el solar debe estar en el corazón de las infraestructuras modernas”,

afirma David Hall, administrador municipal de Rowlett.

Una solución para cualquier territorio.

Luz que cambia realidades:

Fonroche lleva iluminación fiable a todo tipo de territorio—desde áreas urbanas hasta regiones aisladas— sin depender de la red eléctrica. Instalación rápida, cero zanjas y rendimiento garantizado las

365

noches.

Presencia global y acceso local.

Con sede en Francia, Fonroche Lighting está presente en 4 continentes: Europa, África, América del Sur y América del Norte. Entre sus principales puntos de operación en América Latina se encuentran México, Chile, Uruguay, Colombia y Brasil, lo que refuerza su alcance internacional. Esto garantiza mayor accesibilidad, calidad de servicio y contacto directo entre la empresa y los clientes latinoamericanos.

Fonroche Lighting: la libertad de iluminar (en cualquier lugar, bajo cualquier clima).

Proyectos emblemáticos:

Fonroche Lighting ha llevado su tecnología solar a algunos de los entornos más desafiantes del mundo, demostrando que la iluminación sostenible no tiene fronteras:

•Chile – Desierto de Atacama

Uno de los lugares más áridos del planeta. Más de 2.200 luminarias solares instaladas, iluminando a lo largo de 112 km de carreteras, en un entorno donde el calor extremo puede alcanzar los 45°C y las noches rozan temperaturas bajo cero, lo que hace que la instalación y funcionamiento del alumbrado tradicional sea prácticamente imposible.

•Colombia – Viaducto de la Paz

El tercer viaducto más grande de Sudamérica, iluminado con tecnología solar en una estructura de más de 5 km. Este proyecto demuestra cómo la iluminación solar puede superar los retos del clima de gran altitud y la ingeniería compleja, mejorando la seguridad de miles de conductores y reduciendo los costos de infraestructura para el país.

• Estados Unidos – Los Ángeles (CA)

Cuando los devastadores incendios golpearon California en enero de 2025, Fonroche respondió instalando cientos de luminarias solares en solo 24 horas, devolviendo seguridad a barrios sin depender de una red eléctrica dañada. Esta intervención rápida demostró la velocidad y resiliencia incomparables de la iluminación solar autónoma, cualidades cada vez más demandadas por las ciudades estadounidenses.

• Suiza – La estación de esquí de Evolène en Suiza

A pesar del bajo nivel de luz solar, iluminación de las pistas las 365 noches del año.

• México

Proyectos en zonas rurales y urbanas para garantizar iluminación segura y autónoma. En comunidades donde la red eléctrica es inestable, la tecnología solar de Fonroche ofrece luz confiable que mejora la seguridad y permite actividades nocturnas, impulsando la vida social y económica.

• Perú y Brasil

Instalaciones en comunidades remotas, donde la falta de electricidad limita el desarrollo. Con iluminación solar, Fonroche no solo reduce la dependencia de la red eléctrica, sino que transforma la vida cotidiana: calles más seguras, comercio activo después del atardecer y espacios públicos que recuperan su vitalidad.

• España

Instalaciones en zonas rurales y urbanas, especialmente en áreas turísticas y municipios que buscan reducir costos energéticos.

• África

Proyectos en Senegal, Benín y otros países para electrificación rural, llevando luz a comunidades sin acceso a la red eléctrica.

