La RFEDI lanza el programa Mentoring de Mujer y Nieve para potenciar el talento femenino

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI), con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha puesto en marcha el Programa Mentoring Mujer y Nieve, una iniciativa pionera destinada a "acompañar, empoderar y visibilizar" a las deportistas y técnicas del ecosistema de los deportes de invierno, según un comunicado.

La RFEDI inicia un nuevo programa llamado Mentoring Mujer y Nieve, destinado a "acompañar y visibilizar" a las deportistas y técnicas de los deportes de invierno a nivel nacional. "Este programa busca empoderar a las mujeres del ecosistema deportivo, potenciar su liderazgo, resiliencia y capacidad de decisión, reforzar la carrera dual y ofrecer referentes inspiradores dentro y fuera de la pista, generando un impacto positivo en la motivación, la autoconfianza y el desarrollo integral de las participantes", destacó la nota de prensa.

El programa combina sesiones presenciales, 'online' e individuales para maximizar el aprendizaje. Se inaugurará con una primera sesión presencial en Madrid el próximo 28 de octubre, coincidiendo con la presentación oficial de los Equipos Nacionales de la RFEDI, con una charla motivacional de Paula Fernández-Ochoa y una dinámica de empoderamiento de Maribel Martínez de Murguía, campeona olímpica de hockey hierba en 1992.

Se clausurará con otra sesión presencial que tendrá lugar en Baqueira el próximo 20 de diciembre, fecha en la que también está programado el Trofeo FIS Blanca Fernández-Ochoa, con una mesa redonda sobre carrera dual con referentes deportivos y profesionales.

Por otra parte, se desarrollarán sesiones 'online' sobre competencias transversales como la creación de una marca personal, redes sociales, liderazgo o gestión emocional. Asimismo, habrá sesiones específicas individuales de mentoring, de forma online, para detectar talento real y potencial; definir objetivos y estrategias personalizadas o recibir acompañamiento en psicología, nutrición y preparación mental.

Además, se generará, entre otros, contenido audiovisual y formativo para visibilizar a las protagonistas del proyecto o se publicarán artículos o entrevistas para difundir los logros y aprendizajes adquiridos. Finalmente, entre las participantes se seleccionarán dos embajadoras con rol activo en la representación del programa, potenciando su liderazgo y visibilidad como referentes en el deporte femenino.

La dirección de este programa de Mentoring irá a cargo de Paula Fernández-Ochoa, responsable en la RFEDI del área de Mujer y Nieve. "Con este Programa, seguimos dando pasos firmes en nuestro compromiso de apoyar a las mujeres en los deportes de invierno, tanto en su carrera deportiva como en su desarrollo personal y profesional. Queremos que encuentren referentes, herramientas y acompañamiento real para luchar por sus sueños, para crecer y liderar dentro y fuera de la pista", dijo.