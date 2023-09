Jugadoras como Athenea del Castillo, Misa Rodríguez, Olga Carmona, Tere Abelleira, Oihane Hernández o Eva Navarro acuden a la primera llamada en Madrid

La concentración de la selección española femenina de fútbol se realizará finalmente este martes en Oliva (Valencia), después de que en un primer momento las internacionales, muchas de las cuales entraron en la lista a pesar de manifestar su deseo de no ser llamadas, fuesen convocadas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Según fuentes a las que ha tenido acceso Europa Press, las futbolistas han recibido billetes de tren para desplazarse a la capital del Turia y de ahí al Hotel Nova Beach de Oliva, donde están convocadas por la tarde y donde quedarán concentradas antes de viajar a Suecia, donde disputarán el primer partido de la Liga de Naciones.

Sin embargo, las internacionales estaban llamadas en un primer momento a acudir a Madrid. La nueva seleccionadora, Montse Tomé, fue la primera en llegar a un hotel cercano al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Hotel Alameda de Barajas (Madrid), que sustituyó como lugar de convocatoria a la tradicional Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

A su llegada, sobre las 11.00 horas y ante la expectación de decenas de cámaras de diferentes medios de comunicación, mostró su confianza en que las 23 futbolistas citadas este lunes acudan a la concentración del combinado nacional.

Tomé no respondió a ninguna de las múltiples preguntas de los periodistas, salvo un escueto "sí" para afirmar que confía en que las futbolistas acudan a la concentración. "Entendedme, ya hablaremos y daremos explicaciones", añadió para zanjar la entrenadora ante los medios.

Varias campeonas del mundo acuden a la concentración

Hasta el hotel se desplazaron algunas de las convocadas ya presentes en la capital de España, como las madridistas Athenea del Castillo, Misa Rodríguez, Olga Carmona, Tere Abelleira y Oihane Hernández y la delantera del Atlético de Madrid Eva Navarro -todas menos la primera firmantes del último comunicado contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)-, que posteriormente deberán viajar a Valencia.

El lunes, en su primera lista como seleccionadora, Montse Tomé convocó a la mayoría de las campeonas del mundo, así como a Mapi León y Patri Guijarro, que regresan tras perderse el Mundial por ser parte de 'las 15', y Rosa Márquez y María Méndez, aunque con las ausencias significativas de Jenni Hermoso y Alba Redondo.

Posteriormente, varias jugadoras lamentaron haber sido convocadas porque su deseo de no serlo "por motivos justificados" y que habían dejado "claro" en su comunicado del pasado viernes sigue "plenamente vigente", y recalcaron que la convocatoria no se ha realizado "en tiempo y forma" según la normativa por lo que no las pueden exigir "acudir".

Ya en Oliva, la selección deberá preparar el duelo ante Suecia a domicilio de este viernes y contra Suiza, en Córdoba, el martes 26 de septiembre, en sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones.

El csd, en "conversaciones" con las jugadoras

Además, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, está "manteniendo conversaciones" con las futbolistas de la selección y tiene previsto "reunirse" con ellas esta misma tarde del martes.

El lunes, Francos afirmó que estaban "cerradamente a favor de las jugadoras" en su conflicto con la RFEF y explicó que el martes a primera hora llamaría "a las capitanas" para intentar convencerlas de que acudiesen a la concentración con la promesa de que el Gobierno hará "lo que sea necesario para regularizar la situación" en la RFEF, admitiendo que si decidiesen no ir, no tendrían más remedio que "aplicar la ley".