La RFEF desmiente que vaya a eliminar sus Comisiones Mixtas

El ente federativo acusa a la AFE de "seguir favoreciendo la economía sumergida"

MADRID, 16 Jul. 2023 (Europa Press) -

La Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF) ha desmentido este domingo que vaya a eliminar sus Comisiones Mixtas, expresando "sorpresa" y lamentando "la cantidad de llamadas" que le han llegado, "debido a los audios" que "est√° haciendo circular" el "estamento de delegados" de la Asociaci√≥n de Futbolistas Espa√Īoles (AFE).

√ďscar Fle, presidente de las Comisiones Mixtas de la RFEF, se ha sorprendido por esta situaci√≥n y "lamenta la cantidad de llamadas que han llegado al ente federativo debido a los audios que desde AFE est√° haciendo circular su estamento de delegados", seg√ļn ha indicado la RFEF.

"En ellos comunican a jugadores afiliados al sindicato que la RFEF tiene la intenci√≥n de eliminar las Comisiones Mixtas", ha relatado la nota del organismo federativo. "¬ŅC√≥mo se pueden decir estas barbaridades, c√≥mo se puede enga√Īar de esta forma a los jugadores?", ha exclamado el propio Fle en dicha nota de prensa.

"La RFEF no solo no se ha planteado hacer desaparecer las Comisiones Mixtas sino todo lo contrario, hace pocas semanas la Comisi√≥n Delegada de la RFEF aprob√≥ unas normas de funcionamiento de las Comisiones Mixtas que le dan mayor fuerza y se han introducido toda una serie de elementos nuevos que refuerzan la garant√≠a del cobro de los y las jugadoras. La mentira no es el camino y m√°s a√ļn cuando algo funciona de manera tan eficaz y con la propia participaci√≥n de AFE", ha resumido Fle.

"Estamos ante uno de los mejores a√Īos de la historia en cumplimiento de las obligaciones", ha subrayado el presidente de las Comisiones Mixtas de la RFEF. "Gracias a las medidas adoptadas por la RFEF, las ayudas econ√≥micas destinadas a los clubes de las diferentes categor√≠as y a la enorme colaboraci√≥n de estos, la temporada ha sido un √©xito en cuanto a la disminuci√≥n de las deudas de los clubes con los futbolistas", ha explicado al respecto.

La RFEF se puso en contacto ayer mismo y anteayer con los representantes de AFE para tratar de reconstruir un escenario basado en la verdad y con la propuesta de sacar una nota conjunta de desmentido de estas informaciones falsas. La respuesta del sindicato AFE ha sido la de dar largas y no querer desmentir p√ļblica y conjuntamente las falsedades que difunden a los jugadores algunos de sus delegados. "En cuatro o cinco d√≠as nos vemos y lo seguimos hablando, propusieron desde AFE", dice Fle.

La RFEF también ha analizado el documento enviado por el sindicato AFE a sus afiliados y donde a su juicio "de manera completamente errónea, manifiesta que aquellos futbolistas que no incorporen sus contratos a la plataforma Fenix dentro de los 15 días de su firma no podrán presentar reclamaciones o denuncias ante las Comisiones Mixtas".

Eso es "absolutamente falso", como ha detallado Fle: "Lo que ha escrito el sindicato AFE a sus afiliados es una falsedad y esto no es lo que dice la normativa aprobada por la Comisión Delegada, que la AFE conoce a la perfección". "Me sorprende este interés de algunos representantes de AFE de buscar el conflicto permanente con la RFEF y además mintiendo", ha proseguido.

La RFEF ha comunicado "a todos los/as jugadores/as" que "podrán presentar siempre y en todo momento sus reclamaciones por impago de salarios u otras retribuciones y exclusivamente a los efectos de prueba, se tendrán en consideración los contratos presentados por los/as futbolistas si han sido presentados dentro de los plazos establecidos y no los depositados por los clubes".

Es decir, ha dado "una garantía extra por si su club no hubiera comunicado alguna obligación con el futbolista. "La iniciativa de la RFEF pretende todo lo contrario de lo que explica AFE en su comunicado. Quiere o precisamente ampliar la garantía de cobro de los/as jugadores/as así como evitar el fraude a través de contratos ocultos", ha argumentado la RFEF en su texto.

"AFE quiere que los y las futbolistas puedan tener contratos no comunicados a la RFEF, a espaldas de la Comisión Mixta, y que solo afloren si el club impaga, mientras que el sistema implantado por la Federación, permite su afloración inmediata, lo que es vital para conocer la realidad económica de todos los clubes y las diferentes categorías", ha incidido la nota de prensa.

"Si AFE pretende seguir favoreciendo esta economía sumergida, debe saber que la RFEF, mediante la implantación del control económico, no va a permitirlo por responsabilidad, rigor, principios y buena gobernanza. Eso sí, mantendrá íntegras las garantías para el 100% de las cantidades comunicadas", ha concluido el ente federativo.

Europa Press