La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este lunes que aprovechará la celebración esta semana de la Supercopa de España en Arabia Saudí para poner en marcha una serie de acciones para potenciar el fútbol femenino en el país asiático y enmarcadas en sus políticas de Igualdad, Responsabilidad Social y Sostenibilidad, todas ellas bajo el paraguas 'Football is the way. #Footballiscoming' ('El fútbol es el camino. #Elfútbolestállegando').

Según indicó la RFEF, se desarrollarán varios cursos con mujeres entrenadoras de este país, que tendrá lugar en Yeda y también en Riad, y que contarán con la presencia, entre otros, de la seleccionadora nacional femenina Montse Tomé o de la exnadadora Thais Henríquez, quien ofrecerá charlas motivacionales.

Además, habrá encuentros con la prácticamente recién creada selección absoluta femenina saudí y con las categorías inferiores, con el objetivo de poner en valor y ayudar al progreso que se está realizando en este deporte, que actualmente cuenta con 25 clubes federados, tres centros de formación regionales y 533 jugadoras federadas.

De cara a la segunda semifinal de la Supercopa de España, prevista para el día 11 de enero entre el FC Barcelona y el CA Osasuna, la federación creara un Palco 0 para visibilizar la fuerza del fútbol femenino y su gran importancia, dando protagonismo a mujeres que representan hoy por hoy el fútbol femenino en Arabia Saudí, entre ellas entrenadoras de clubes o jugadoras.

Junto a estas iniciativas, la Dirección de Igualdad, Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la RFEF ha considerado fundamental continuar haciendo inclusivos los partidos que organiza la federación, por lo que llevará la narración para personas ciegas también a estos tres encuentros. De esta manera, a través de la aplicación 'RFEF Narración para ciegos', todas aquellas personas que así lo deseen, podrán seguir los encuentros de una manera descriptiva.