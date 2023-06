La RFET presenta 'La pirámide del tenis' como "la mayor estructura de torneos del mundo"

El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, presentó este jueves 'La pirámide del tenis, un circuito que cuenta con "la mayor estructura de torneos del mundo", algo que se ha conseguido gracias a la "inversión cada vez mayor" que está realizando la federación y que hacen que de España "el paraíso del tenis".

"Tenemos la mejor pirámide, con la mayor estructura de torneos del mundo, a la que le acompañan los éxitos de nuestros tenistas más destacados", señaló Díaz durante la de presentación de este proyecto en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD), donde también estuvieron su nuevo presidente, Víctor Francos, el capitán del equipo español de la Copa Davis, David Ferrer, el tenista Martín Landaluce, y los extenistas Álex Corretja y Virginia Ruano.

El presidente de la RFET también dejó claro que "el modelo a seguir es el de España, que siempre saca nuevos campeones". "Las escuelas están en máximos históricos y España, a día de hoy, España es el paraíso del tenis", subrayó el dirigente.

'La pirámide del tenis' es un concepto que se creó en la federación que parte de un calendario de torneos que han ido incrementándose. Una idea a la que la RFET junto con el CSD ha dado una identidad de marca. Un circuito que cuenta con 2.300 competiciones oficiales y 220 eventos internacionales, desde categorías juveniles y veteranos, hasta profesionales.

Un proyecto cimentado en una inversión económica que ha pasado de los 40.000 euros de 2016, al 1.230.000 de este 2023 en aportaciones directas a los torneos, gracias al apoyo de los patrocinadores (MAPFRE), y el CSD, que en palabras de su nuevo presidente, Víctor Francos, "debe ser un ejemplo para otros deportes, ya que este tipo de iniciativa fomentan valores y rompen brechas sociales, y que permiten desarrollar el crecimiento deportivo y personal".

En el acto intervino el capitán de la selección española de la Copa Davis, David Ferrer, que puso en valor la existencia de este tipo de proyector. "En mi época era muy complicado por motivos económicos y al final sobrevivían unos cuantos dentro del mundo del tenis. Con esta ayuda, estos torneos y las escuelas que tenemos, es como una beca más para todos nuestros jugadores", subrayó el extenista.

Por su parte, Martín Landaluce, número uno del mundo junior, recalcó que los torneos internacionales que ha jugado en España son los que le han dado "la posibilidad de no tener que hacer ningún esfuerzo económico". "Pero también me han ayudado a saber mi nivel real y ser consciente de ello. Así he podido dar el salto a las siguientes categorías con más confianza y facilidad", añadió.

Europa Press