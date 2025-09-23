La rica historia de Croke Park incluye el Bloody Sunday, pelea de Ali y visita de la reina

El Croke Park será el escenario del primer partido de temporada regular de la NFL en Irlanda cuando los Steelers de Pittsburgh se enfrenten a los Vikings de Minnesota el domingo.

El “Croker” es más que solo un estadio nacional. Es el hogar de la Asociación Atlética Gaélica, que está profundamente arraigada en la cultura e historia irlandesa.

El estadio de Dublín, con capacidad para 82.300 personas —Páirc an Chrócaigh en irlandés— alberga las muy populares finales de fútbol gaélico y hurling cada verano. Son el equivalente irlandés de un Super Bowl.

La capacidad para el partido de la NFL del domingo será de alrededor de 75.000, en parte porque una sección de pie será equipada con asientos.

“Es difícil exagerar lo que significa para muchas personas en Irlanda", dijo Alan Milton, jefe de comunicaciones de la GAA, sobre el estadio. “Estamos emocionados por lo que podría llegar a significar para personas fuera de Irlanda también”.

Aquí hay algunos momentos clave en la historia de Croke Park:

El ‘Bloody Sunday’ ocurrió en medio de la lucha de Irlanda por la independencia

Catorce personas fueron asesinadas cuando las fuerzas de seguridad británicas dispararon contra la multitud en un partido de fútbol gaélico entre Tipperary y Dublín el 21 de noviembre de 1920. Un parlamento irlandés separatista había declarado la independencia de Gran Bretaña en 1919, respaldado por el recién formado Ejército Republicano Irlandés al inicio de la guerra de independencia de Irlanda (1919-21).

El sitio web de la GAA describe cómo las fuerzas de seguridad británicas llegaron al Croke Park horas después de que el ERI hubiera llevado a cabo tiroteos en Dublín contra agentes de inteligencia británicos, resultando en 14 muertes. Alrededor de 10.000 aficionados asistieron al partido. Después del inicio, las fuerzas de seguridad “irrumpieron en el Croke Park y abrieron fuego contra la multitud”, explica el sitio de la GAA. Un jugador de Tipperary y 13 seguidores, incluido un niño de 10 años, fueron asesinados mientras docenas más resultaron heridos en la estampida hacia las salidas. Una de las gradas de Croke Park lleva el nombre del jugador que fue asesinado: Michael Hogan.

No se debe confundir con el ‘Bloody Sunday’ del 30 de enero de 1972 en Irlanda del Norte.

La reina británica visita el Croke Park durante una histórica visita de estado

La reina Isabel II realizó una visita de estado a la República de Irlanda en mayo de 2011 — la primera de un monarca británico desde la independencia irlandesa. Habría sido impensable décadas antes en medio de la violencia sectaria en Irlanda del Norte conocida como “Los Problemas”. Ella y el príncipe Felipe visitaron el Croke Park, donde Felipe recibió un hurley (palo de hurling) y un sliotar (pelota de hurling).

Cuatro años antes, un partido de rugby entre Irlanda e Inglaterra en Croke Park ayudó a sentar las bases para la visita.

El estadio principal de rugby de Irlanda en Landsdowne Road estaba siendo remodelado, por lo que la GAA levantó provisionalmente su Regla 42 que prohibía el rugby y el fútbol en Croke Park para permitir partidos internacionales en el estadio. La visita de Inglaterra para el torneo de rugby de las Seis Naciones de 2007 causó inquietud ante el temor de lo que podría suceder cuando se tocara “God Save the Queen” en el Croke Park antes del partido. Pero una recepción respetuosa del himno fue considerada un hito importante de reconciliación en la turbulenta relación de los países. La visita del monarca británico fue otra.

Muhammad Ali gana por nocaut en el Croke Park

“El Más Grande” llegó a la Isla Esmeralda en julio de 1972 para una pelea de 12 asaltos sin título contra Alvin “Blue” Lewis. Ali tenía 30 años y la pelea en Croke Park tuvo lugar 16 meses después de su derrota ante Joe Frazier en el Madison Square Garden.

Ali noqueó a Lewis en el undécimo asalto frente a unos 20.000 aficionados. Cuando Ali llegó al aeropuerto, se le presentó un shillelagh — un bastón irlandés que también puede usarse para un poco de autodefensa en ocasiones. Ali regresó a Irlanda en 2009 después de que los historiadores descubrieran que su bisabuelo era originario de la ciudad de Ennis en el condado de Clare. La AP estuvo allí para informar sobre el viaje.

Los Steelers jugaron un partido de pretemporada en el Croke Park en 1997

Los Steelers y los Bears de Chicago se enfrentaron en el Croke Park en un partido de pretemporada en 1997 como parte de la serie “American Bowl” de la NFL. Kordell Stewart acababa de asumir como mariscal de campo titular y lideró dos series de anotación en el único cuarto que jugó. Pittsburgh ganó 30-17.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes