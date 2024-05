La Rinconada reconoce al escritor nicaragüense Sergio Ramírez con el Premio Factoría Creativa

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, ha sido reconocido en La Rinconada (Sevilla) con el Premio Factoría Creativa Letras Iberoamericanas, dentro del ciclo cultural Estación de las Letras.

Primero, el autor de Margarita está linda la mar ha acudido al parque Dehesa Boyal, al Sendero de la Creación, donde ha descubierto una escultura con su nombre, que se suma a este paseo literario que ya tiene nombres propios de figuras literarias como Almudena Grandes, Irene Vallejo, Héctor Abad Facciolince o Carmen Posadas.

Acompañando a Ramírez, la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura de La Rinconada, Raquel Vega; el escritor Fernando Iwasaki y los responsables municipales de Hábitat Urbano y Memoria Democrática, José Manuel Romero Campos y Fátima Vargas, respectivamente.

Todos ellos han visitado los expositores de la Feria del Libro de La Rinconada, ubicados en el parque; y conversado con el público y los libreros sobre su trabajo literario, la lectura y los libros.

El escritor nicaragüense y Premio Cervantes ha mantenido después un encuentro literario con el también escritor Fernando Iwasaki, sobre la nueva novela de Ramírez, titulada El caballo dorado, cuyo relato se inicia inicia en Rumanía y termina en Nicaragua, en un recorrido que el escritor describe con minuciosidad a pesar de no haber estado nunca en Rumanía.

"Es un poco decepcionante para un lector saber que el escritor ha construido su novela en lugares en los que nunca ha estado. Yo no conozco Rumanía y esta novela comienza en una aldea que existe. He sido fiel a uno de los principios del arte de la narración: las mentiras tienen que ser soportadas por verdades; no hay mentiras en el aire, sino que cuando uno miente al escribir, al narrar, el trasfondo, la base, tiene que ser real", ha explicado el autor. Para ello Sergio Ramírez ha hecho un minucioso trabajo de documentación a lo largo de toda la novela.

un trabajo que también se muestra en la sensorialidad de esta obra. "En cada uno de los episodios el lector tiene la capacidad de deleitarse sobre esos espacios de erudición", como ha afirmado Fernando Iwasaki.

Ramírez comparó la estructura de su nueva novela como un "carrusel", "compuesta por piezas que tienen que ser capaz de girar.*Un carrusel está formado por lo que se ve y lo que no se ve, hay que componer esta máquina para que pueda girar".

De su posible vuelta a Nicaragua ha manifestado que tiene "la ventaja de leer la historia no como científico social sino como novelista, y en la novela todo es posible". "Estoy seguro que volveré a Nicaragua, nadie me puede quitar esa esperanza", ha dicho.