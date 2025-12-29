La Rioja, Canarias, Aragón, Extremadura y Castilla y León, CCAA más seguras para los pequeños negocios

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - La Rioja, Canarias, Aragón, Extremadura y Castilla y León son las comunidades autónomas más seguras para los pequeños negocios al registrar el menor volumen de intrusiones por población, tal y como se desprende del último observatorio de Securitas Direct sobre seguridad en los pequeños negocios. Aragón entra por primera vez en la clasificación de las regiones más seguras, mientras que el resto repite por segundo año consecutivo, ha informado la compañía en un comunicado. Por provincias, Teruel, Cáceres, Ciudad Real, Lugo y Córdoba se posicionan como las más seguras de España para tener un negocio. Teruel y Cáceres repiten en la clasificación por segundo año consecutivo. El estudio se hace en base a un promedio que combina el número de saltos de alarmas reales/intrusiones por zonas atendidas por la Central Receptora de Alarma (CRA) de Securitas Direct sobre las instalaciones en negocios (2024), con datos del Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior (2024). DESCENSO DE INTRUSIONES Los datos reflejan un descenso en las intrusiones registradas en toda España por primera vez en dos años. La Central Receptora de Alarmas (CRA) de Securitas Direct registró 13.497 intrusiones en pequeños negocios en 2024, un 2% menos que un año antes, confirmando el descenso publicado por el Ministerio del Interior. Aun así, seguían por encima del anterior máximo alcanzado en 2019, con 13.113. El Gobierno confirma una tendencia a la baja de los robos en negocios en 2025, ha indicado la compañía. Pese a la remisión de los casos, la preocupación por la seguridad de los bares, restaurantes, tiendas o estancos crece. El 82,2% de los propietarios o gestores reconoce estar preocupado por la seguridad de estos, 9 puntos porcentuales más que un año antes, y el 93,3% considera que, hoy en día, la seguridad de su negocio está en igual o en mayor riesgo que hace unos años. Existe un mayor grado de preocupación entre los españoles que residen en municipios medianos (93,9%). Los niveles más bajos de preocupación se encuentran en los municipios de más de 200.000 habitantes (71,4%). ALARMAS CONECTADAS, LA OPCIÓN MÁS USADA En este contexto, el 92% de los pequeños empresarios españoles adopta medidas para aumentar la seguridad y alarmas conectadas a una Central Receptora de Alarmas (CRA) son la opción más utilizada para protegerse. Así, un 45,2% de ellos disponen de una alarma conectada, 7,8 puntos porcentuales más que un año antes, para, en su mayoría (93%), evitar robos e intrusiones cuando el local está abierto o cerrado y poder supervisar qué ocurre en el negocio cuando no están. La segunda son las rejas en puertas y ventanas (35,6%). Además, aumentan los españoles que recurren a soluciones como los sistemas de expulsión por humo como Zerovision, pasando del 19,5% al 21,5%. MÁS ROBOS, EL DOMINGO POR LA NOCHE El momento de mayor riesgo que afrontan estos establecimientos a sufrir una intrusión es el domingo por la noche, aunque en los bares, restaurantes y negocios abiertos al público, como las tiendas, los robos se producen siempre de madrugada (de 1 a 6 de la mañana) y durante toda la semana, según se desprende del Observatorio de Securitas Direct 'La seguridad de los pequeños negocios en España'. Respecto a las técnicas más utilizadas, los bares y tiendas sufren con mayor frecuencia intrusiones caracterizadas por robos rápidos y en los que no se sustraen objetos de mucho valor. Las naves o talleres industriales son los más afectados por pérdidas elevadas. En este tipo de negocio, suelen recurrir a butrones o rotura de puertas. Las técnicas de robo más utilizadas según el tipo de negocio son el asalto escaparatista, en bares, restaurantes y tiendas; el sacacorchos, en farmacias, oficinas, gestorías; el butrón: en estancos, naves, oficinas; los alunizajes, en joyerías y tiendas electrónicas y el robo con lanza térmica, en locales de loterías y gestorías.