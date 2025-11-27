La Roma frena al Midtjylland en la Europa League; Lyon, nuevo líder

La Roma, líder de la Serie A italiana, ganó 2-1 al Midtjylland, el equipo danés que hasta ahora había ganado todos sus partidos en la Europa League, donde el Lyon se convirtió este jueves en el nuevo líder tras la quinta jornada.

Los tres puntos, gracias a los goles de Neil El Aynaoui y Stephan El Shaarawy, alivian al equipo romano en esta competición, después de haber perdido en ella dos de sus cuatro encuentros anteriores.

Con nueve puntos, el equipo de Gian Piero Gasperini sube ahora al decimoquinto puesto y gana confianza antes de su duelo liguero del domingo ante el Nápoles, con el liderato del Calcio en juego.

Frenado en 12 puntos, el Midtjylland, ahora segundo, es alcanzado en el segundo torneo UEFA de clubes por el Lyon francés y el Aston Villa.

El Lyon, líder por una mejor diferencia de goles, arrolló 6-0 al Maccabi Tel Aviv en Backa Topola (Serbia), con un triplete de Corentin Tolisso.

En el caso del Aston Villa, la victoria fue en su estadio de Birmingham por 2-1 sobre el Young Boys suizo, con doblete del neerlandés Donyell Malen.

El Friburgo alemán y el Ferencvaros húngaro habían empezado la jornada como segundo y tercero, a dos unidades del liderato, pero no pudieron subirse al liderato al empatar respectivamente en sus visitas al Viktoria Pilsen checo (0-0) y el Fenerbahçe turco (1-1).

Con 11 puntos, caen al cuarto y sexto lugar, siendo alcanzados por el Betis (5º), que venció 2-1 en casa al Utrecht neerlandés, gracias a los tantos del colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández (minuto 42) y del marroquí Ez Abde (50').

El único tanto de los neerlandeses lo firmó el español Miguel Rodríguez (55').

El otro representante de LA NACION española en la Europa League, el Celta de Vigo, fue derrotado 3-2 en su visita al Ludogorets búlgaro, en un juego en que la estrella fue el serbio Petar Stanic con un triplete.

Los gallegos, con nueve puntos (tres victorias, dos derrotas), bajan al décimo puesto en la clasificación del grupo único de 36 equipos, saliendo del Top 8 que le permitiría pasar a octavos de final sin necesidad de un play-off de repesca.

En la Conference League, donde se jugó la cuarta jornada, el Rayo Vallecano sufrió su primera derrota al perder 2-1 en el campo del Slovan Bratislava y cae al 12º puesto con siete puntos, en una clasificación que encabezan con diez unidades el Samsunspor turco y el Estrasburgo francés.

