La Roma pierde ante el Cagliari su segundo partido consecutivo

La AS Roma, derrotada el pasado fin de semana en casa por el Nápoles (1-0), sufrió por primera vez en la temporada una segunda derrota consecutiva en la Serie A este domingo en Cagliari (1-0).

El equipo de la capital, que jugó con diez jugadores desde el minuto 49 tras la expulsión de Zeki Çelik, terminó cediendo con un gol de Gianluca Gaetano (82').

El equipo de Gian Piero Gasperini, líder de la Serie A tras la 12ª jornada, se mantiene provisionalmente en el cuarto lugar (27 puntos) pero podría perder el contacto con los otros candidatos al título.

El Inter de Milán logró el sábado el liderato del campeonato al alcanzar los 30 puntos tras aplastar al Como (5-0), pero el Nápoles (3º, 28 puntos) podría recuperar el puesto de honor en caso de victoria frente a la Juventus este domingo.

El AC Milán (2º, 28 puntos) se enfrentará el lunes al Torino en Turín.

El Cagliari, que no ganaba desde el 19 de septiembre, se situó en el 14º lugar (14 puntos), con cuatro puntos de ventaja sobre el primer equipo en zona de descenso.

