La Roma presenta al prodigio Antonio Arena, pero cae en Copa ante el Torino

La Roma cayó este martes en los octavos de final de la Copa de Italia al perder 3-2 ante el Torino en su estadio, pese al gol nada más pisar el Estadio Olímpico de un nuevo prodigio de 16 años, Antonio Arena.

Tras ir por detrás desde el minuto 35, la Roma igualó a la vuelta del descanso gracias al español Mario Hermoso (46'), pero el Torino volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Che Adams (52'), que firmaba su segundo gol de la noche.

Gian Piero Gasperini decidió entonces dar entrada a Antonio Arena, un delantero centro nacido en Australia que representa a Italia en las selecciones juveniles desde 2025.

En su gran debut con la camiseta de la Roma, Arena hizo estallar el Estadio Olímpico al empatar de cabeza en el primer balón que tocó (82').

Pero la alegría de los tifosi romanistas duró poco: Emirhan İlkhan volvió a adelantar al Torino, esta vez definitivamente (90').

En los cuartos de final, dentro de un mes, el Torino tendrá un hueso duro, pues se medirá en San Siro al Inter de Milán, actual líder del campeonato de Italia, que aplastó 5-1 al Venecia, último representante de la Segunda División en liza.

Esta eliminación de la Roma confirma sus dificultades actuales.

Los Giallorossi, que se colocaron brevemente en cabeza de la Serie A tras la duodécima jornada, han perdido cuatro de sus últimos ocho partidos de liga.

El último octavo de final enfrentará el próximo martes a la Fiorentina, en puestos de descenso, con el Como, que sueña con Europa.

El ganador de este duelo se medirá después al vigente campeón, el Nápoles, que tembló a principios de diciembre para eliminar al Cagliari (1-1, 9-8 en la tanda de penaltis).