La Roma se adelanta por la mínima al Bayer Leverkusen

La Roma se adelantó 1-0 en su duelo de semifinales de la Europa League ante el Bayer Leverkusen, este jueves en el Olímpico de la capital italiana, y viajará a la vuelta de Alemania con esta corta ventaja.

Edoardo Bove, en el minuto 63, firmó el único tanto del partido para el equipo campeón la pasada temporada en la Conference League.

José Mourinho, entrenador de la Roma, se llevó así el primer asalto de su pulso particular con Xabi Alonso, que estuvo a sus órdenes como jugador en el Real Madrid y que dirige actualmente al equipo de Leverkusen, que se ve ahora forzado a remontar en su BayArena el jueves de la próxima semana.

"Los jugadores deben controlar sus emociones. Hemos ganado esta primera parte, ante un equipo muy fuerte y que ha hecho un buen partido", advirtió Mourinho en la conferencia de prensa posterior al partido.

En ella, Xabi Alonso admitió que la derrota no era agradable pero que todavía hay margen para lograr el pase a la final.

"No estamos satisfechos, evidentemente no queríamos perder, pero queda el partido de vuelta. Sabemos qué hay que hacer. No hay que hacer cálculos, hay que ganar y para eso tendremos que estar concentrados", afirmó el técnico español.

Para el séptimo clasificado de la Serie A italiana y el sexto de la Bundesliga, la Europa League tiene además el aliciente de que levantar el trofeo el próximo día 31 en la final de Budapest supondría la forma de poder estar en la Liga de Campeones la próxima temporada.

- Hradecky mitiga la caída -

En la primera parte, la mejor oportunidad fue de la Roma, con un remate de cabeza del brasileño Roger Ibáñez que salvó el meta visitante, el finlandés Lukas Hradecky, en el 18.

Antes del descanso el equipo alemán sufrió además la lesión del defensa marfileño Odilon Kossounou, que tuvo que ser sustituido poco después de la primera media hora de partido.

En la segunda mitad, la Roma arrancó también fuerte, con disparos fuera de Gianluca Mancini (48) y Lorenzo Pellegrini (50), antes de que en el 63 llegara el tanto de Bove (20 años), que aprovechó un rechace en el área de Hradecky a disparo del inglés Tammy Abraham.

Hradecky mantuvo luego al Leverkusen dentro de la eliminatoria, con paradas ante Andrea Belotti (66) y Abraham (69), que evitaron que el triunfo romano fuera mayor.

En el 86 fue el defensa Bryan Cristante el que, con el pecho, impidió que Jeremie Frimpong pusiera el empate en el marcador.

"Nos quedamos con la sensación de que pudimos haberles ganado en su estadio. Un 1-0 en contra no es el mejor resultado en un partido de ida, pero podría haber sido peor", se consoló Hradecky en declaraciones a la televisión RTL.

El Bayer Leverkusen sufre una segunda derrota consecutiva después de la sufrida el pasado viernes en la Bundesliga, donde puso fin entonces a una racha de 14 partidos sin perder.

"No está todo perdido, vamos a prepararnos de la manera que corresponde para remontar", avisó Xabi Alonso.

Bur/dr/mcd

AFP