Victoriosa en su visita a la Cremonese (3-1), la Roma se coloca líder provisional de la Serie A y mete presión al Inter, que cerrará la jornada con el derbi lombardo ante el AC Milan.

Tras doce jornadas, el equipo entrenado por Gian Piero Gasperini suma 27 puntos, tres más que el Inter, que de ganar el derbi recuperaría el liderato gracias a su mejor diferencia de goles.

El Nápoles, que el sábado ganó 3-1 a la Atalanta, es segundo provisional con 25 puntos.

El argentino Matías Soulé (17'), el irlandés Evan Ferguson (64') y el brasileño Wesley França (69') hicieron los goles romanos, mientras que los locales maquillaron la derrota con el tanto de Francesco Folino en el descuento (90+3').

cpb/mcd/dr