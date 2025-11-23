La Roma se pone líder, el AC Milan segundo tras ganar el derbi

Nuevo baile de posiciones en lo alto de la Serie A: la Roma es el nuevo líder gracias a su victoria 3-1 en el campo de la Cremonese y la derrota del Inter de Milán por 1-0 como local ante su vecino AC Milan, este domingo en la 12ª jornada.

El Inter podía haberse hecho con los mandos de la clasificación en caso de victoria pero ahora queda en cuarto lugar con 24 puntos, mientras que el AC Milan, con 25 unidades igual que el Nápoles (3º), escala al segundo lugar.

La Roma acumula 27 unidades y mirará en los próximos días desde la cima a sus perseguidores, en un Calcio muy equilibrado esta temporada en la carrera por el título.

El argentino Matías Soulé (17'), el irlandés Evan Ferguson (64') y el brasileño Wesley França (69') hicieron los goles romanos ante la Cremonese, para quien maquilló la derrota Francesco Folino en el descuento (90+3').

"Es normal soñar cuando estás en esta situación, pero los sueños rara vez se hacen realidad. Nos hemos ganado el derecho a seguir soñando un poco más", declaró el entrenador de los romanos, Gian Piero Gasperini.

Pulisic decide en San Siro -

El duelo estelar del domingo en Italia se jugaba en el estadio Giuseppe Meazza, donde Inter y AC Milan protagonizaban un nuevo Derbi de la Madonnina.

El arquero Mike Maignan fue en gran medida el héroe del Milan en la victoria 1-0 como visitante ante el Inter, multiplicando las intervenciones de mérito ante los nerazzurri.

Su compañero estadounidense Christian Pulisic, que aprovechó en el minuto 54 un rechace tras un disparo de Alexis Saelemaeker repelido por Yann Sommer, fue el autor del único tanto del partido.

Con su quinta diana de esta Serie A, se unió al turco Hakan Calhanoglu (Inter) y a Riccardo Orsolini (Bolonia) al frente de la tabla de goleadores de la Serie A.

Maignan hizo el resto con sus paradas, incluyendo una en un penal lanzado por Calhanoglu en el 73.

El palo había ayudado además al arquero galo en un remate de cabeza de Francesco Acerbi en la primera parte.

El AC Milan fue derrotado en la primera jornada en casa por la Cremonese, en lo que parecía ser un pésimo presagio, pero desde entonces no conoce la derrota en la Serie A.

Los Pellegrino festejan -

En el resto de partidos del domingo, la Lazio (8º) consiguió una victoria importante en su intento de acercarse a los puestos europeos, por 2-0 en su estadio Olímpico contra el Lecce (16º).

Los tantos celestes en ese partido llevaron la rúbrica del francés Matteo Guendouzi (29) y del neerlandés Tijjani Noslin (90+5).

Por su parte, el argentino Mateo Pellegrino fue el protagonista, con un doblete (18', 80'), en la victoria 2-1 del Parma (15º) en el campo del colista Hellas Verona (20º).

Este gran partido llegó para Mateo Pellegrino apenas un día después de que su padre, Mauricio, conquistara el sábado la Copa Sudamericana como entrenador del Lanús argentino, tras superar al Atlético Mineiro brasileño en una definición por penales en la final disputada en Asunción.

