La Roma sube un 21% tras anunciar el fichaje de Mourinho como entrenador

La Associazione Sportiva Roma ha registrado un incremento del 21,02% en la Bolsa de Mil谩n, hasta situarse en los 0,3195 euros por acci贸n, despu茅s de anunciar el fichaje de Jos茅 Mourinho como entrenador hasta 2024.

Las acciones del club de f煤tbol italiano se situaron en los 0,2685 euros tras el toque de campana y se han mantenido en torno a esa cifra hasta las 15.00, cuando el equipo ha anunciado el nuevo entrenador. Los t铆tulos han alcanzado as铆 un m谩ximo intrad铆a de 0,3335 euros por acci贸n.

Durante esta jornada, se han negociado en el mercado 10,8 millones de acciones de la Roma, su mayor nivel desde noviembre de 2020, cuando anunci贸 el nombramiento de Tiago Pinto como nuevo director general.

"Gracias a la familia Friedkin por elegirme para dirigir a este gran club. Despu茅s de las reuniones con el propietario y Tiago Pinto, comprend铆 de inmediato el alcance de sus ambiciones de la AS Roma. Es la misma ambici贸n e impulso que siempre me ha motivado y juntos queremos construir un proyecto ganador en los pr贸ximos a帽os. La incre铆ble pasi贸n de la afici贸n de la Roma me convenci贸 para aceptar el trabajo y no veo la hora de empezar la pr贸xima temporada", ha afirmado Mourinho en un comunicado.

Este nombramiento se produce apenas dos semanas despu茅s de que el t茅cnico luso fuera despedido del Tottenham. Ser谩 la segunda experiencia en el f煤tbol italiano de Mourinho, quien dirigi贸 al Inter entre 2008 y 2010, cuando conquist贸 la Liga de Campeones con el equipo milan茅s.