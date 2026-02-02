La Roma sufre un duro revés ante Udinese

La AS Roma se dejó puntos valiosos en la carrera por la clasificación para la próxima Liga de Campeones de Europa al perder en la cancha del Udinese por 1-0 este lunes en la 23ª fecha de la Serie A.

El Udinese se impuso con un gol del neerlandés Jurgen Ekkelenkamp (49') y confirmó el mal momento del conjunto giallorosso luego de un inicio de temporada esperanzador.

La Loba de Gian Piero Gasperini, que venía de empatar 1-1 en la jornada pasada en la capital ante el AC Milan, cae al quinto puesto con 43 puntos.

La superan la Juventus, que aplastó 4-1 el domingo al Parma y se alzó al cuarto puesto, el último que da acceso a la Champions de la próxima temporada.

La Roma queda a 12 puntos del líder, el Inter.

Udinese, por su parte, es noveno con 32 unidades, las mismas de la Lazio (8°).