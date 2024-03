Por Marta Fiorin y Inti Landauro

BRUSELAS, 15 mar (Reuters) - En Bruselas se ha abierto una tienda que vende por kilos paquetes no deseados de Amazon aún sellados, lo que supone un billete de lotería que puede hacer ganar al poseedor un reloj inteligente, un móvil o una baratija sin valor.

La tienda "Pile ou Face", que en francés significa "Cara o Cruz", está situada cerca de la céntrica plaza Flagey y ofrece los paquetes a 16 euros (17,40 dólares) el kilo. Los clientes eligen una caja entre las docenas almacenadas en la tienda y algunos las abren en el acto.

"Es como apostar. He pagado 40 euros y me he llevado tres o cuatro auriculares, he hecho un buen trabajo", dijo Paul, que no quiso dar su apellido.

Sin embargo, Gisele Peeters está un poco decepcionada. Su paquete de 14,40 euros contenía un teléfono antiguo con dial. "No es algo que yo hubiera comprado. Intentaré revenderlo", dice.

Arnaud Userstam, fundador de la tienda, dijo que los relojes conectados y los teléfonos inteligentes son los artículos que la gente recibe con más alegría, pero otros vuelven a casa con ropa o, a veces, con artículos especialmente extraños.

"A una señora le tocaron 100 cepillos de dientes para perros", explicó.

Userstam puso en marcha el negocio después de que él y su mujer se preguntaran qué ocurría con los paquetes con problemas de entrega, tras experimentar ellos mismos el problema. Averiguaron que existían otras tiendas similares en otros lugares.

Pile ou Face firmó contratos con el gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon en Europa para recibir paquetes que no se retiraban en los lugares de recogida, que eran devueltos por los clientes o que simplemente se perdían.

Userstam no dio más detalles sobre los contratos, aunque dijo que antes estos paquetes simplemente se destruían.

(1 dólar estadounidense = 0,9188 euros) (Información de Marta Fiorin e Inti Landauro; editado por Charlotte van Campenhout y Toby Chopra; editado en español por Javi West Larrañaga)