La rusa Lukoil mantiene conversaciones con posibles compradores de sus activos en el extranjero

MOSCÚ, 14 nov (Reuters) - El segundo mayor productor de petróleo de Rusia, Lukoil, dijo el viernes que ha estado en conversaciones con posibles compradores de sus activos en el extranjero tras las sanciones impuestas el mes pasado por Reino Unido y Estados Unidos y al fracasar un acuerdo con la casa comercial Gunvor.

"El acuerdo concreto se anunciará una vez se hayan alcanzado los acuerdos definitivos y se hayan obtenido las autorizaciones reglamentarias necesarias", declaró.

"La empresa pretende garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los activos durante su venta y traspaso a los nuevos propietarios. Esto evitará los riesgos de interrupciones en el trabajo y el suministro de recursos energéticos a los países de presencia, y salvará puestos de trabajo", añadió.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro estadounidense anunció el mes pasado nuevas sanciones contra los mayores productores de petróleo de Rusia, Lukoil y Rosneft, aumentando la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin para que ponga fin a la campaña militar de Moscú en Ucrania.

La OFAC también emitió una licencia general que dio de plazo hasta el 21 de noviembre para que las empresas completen sus acuerdos comerciales con Lukoil, incluida cualquier adquisición de activos internacionales de la petrolera con sede en Moscú.

La empresa rusa había acordado la venta de sus activos internacionales al operador suizo de materias primas Gunvor, pero el acuerdo se vino abajo más temprano en el mes, después de que el Tesoro estadounidense manifestó su oposición.

