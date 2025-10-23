La rusa Melnikova logra el oro mundial del concurso general de gimnasia

La rusa Angelina Melnikova, que compite bajo bandera neutral, se proclamó campeona del mundo del concurso general de gimnasia artística por segunda vez en su carrera, este jueves en Yakarta.

La gimnasta de 25 años, ya coronada en 2021, fue autorizada a competir en este Mundial, pero su neutralidad fue recientemente puesta en duda por Ucrania, que sospecha de su proximidad con el poder ruso.

En ausencia de la estadounidense Simone Biles y de la brasileña Rebeca Andrade, entre otras estrellas, Melkinova dominó el concurso con 55,066 puntos.

Superó en una décima a la estadounidense Leanne Wong (54,966 puntos), plata, mientras que la china Zhang Qingying (54,633 puntos) fue bronce.

Melnikova hace así un regreso triunfal a la escena mundial. Fue campeona mundial del concurso general en 2021, unos meses después de haberse colgado el oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Después desapareció de las grandes competiciones internacionales por la suspensión a Rusia tras la invasión de Ucrania.

La neutralidad de Melnikova es puesta en duda por Ucrania, que denuncia que tiene licencia del CSKA, club del Ministerio de Defensa ruso.

A finales de mayo se presentó a las primarias del partido presidencial Rusia Unida, ganando la elección sin adherirse formalmente al partido. Luego anunció en redes sociales que renunciaba al no poder conciliar sus entrenamientos deportivos con una campaña electoral.

También se le reprocha haber apoyado el conflicto en Ucrania en sus redes sociales.

