Los observadores de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) consideran que las elecciones presidenciales del pasado miércoles en Zimbabue, a pesar de su pacífico desarrollo, "no han alcanzado los requisitos marcados por la Constitución de Zimbabue, la Ley Electoral" ni los principios de la organización regional africana.

A tenor de lo visto en la campaña electoral y en el desarrollo de los comicios, el informe inicial de la SADC pide a la Comisión Electoral de Zimbabue mejoras en varios ámbitos como el acceso al registro de votantes o la cobertura de los comicios por parte de los medios de comunicación estatales. Asimismo, critica el sistema de pago por nominaciones dada la elevada cantidad de dinero que tienen que reunir los candidatos para garantizar su participación.

Asimismo, la SADC destaca la presencia de una "sombría organización", Socios Eternos de Zimbabue (FAZ), considerada por sus críticos como una mafia al servicio del presidente del país y a la postre vencedor de los comicios Emmerson Mnangagwa.

"Nuestros observadores han confirmado la existencia de este grupo, cuyos agentes eran fácilmente identificables dado los parches que llevaban en su ropa, mientras se presentaban como observadores locales", explican los observadores.

La reacción del Gobierno al informe inicial ha sido enérgica hasta el punto de que Mnangagwa dedicó parte de su discurso triunfal del sábado por la noche a defenderse de las críticas. "Algunas misiones de observación han ido más allá del deber al cuestionar una ley electoral aprobada por nuestro propio Parlamento. Las elecciones no las he hecho yo. Yo me he limitado a competir en ellas", ha indicado durante su discurso, recogido por el portal New Zimbabue.

Otros responsables del partido del Gobierno zimbabuense han llegado a denunciar que el informe ha sido manipulado por orden del "enemigos del país", como el presidente zambiano Hakainde Hichilema para orquestar un cambio en el poder, teniendo en cuenta que el ex vicepresidente de ese país Nevers Mumba es precisamente jefe de esta misión de observación.

En respuesta, la misión de observacción lamenta esta clase de declaraciones vistas en televisión, redes sociales y periódicos del país, que describe como "crudas, groseras y que llevan a engaño", en un comunicado adicional publicada en su cuenta de X, antes Twitter.

"La declaración preliminar de los observadores", recuerda la SADC, "es una posición de observación colectiva (...) y no una opinión subjetiva de un individuo". La organización regional, por último, "llama a todos a ejercer responsabilidad y decoro en la forma en que expresan opiniones sobre el proceso electoral y la misión en general".