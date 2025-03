TOKIO--(BUSINESS WIRE)--mar. 18, 2025--

Astronauts during space missions, deep-sea researchers, high-altitude climbers, and workers exposed to radiation hazards, are highly prone to hastened process of aging and inflammaging, reflected by increase in NLR, Interleukin-6, gut dysbiosis and immune dysfunction. Going by earlier pre-clinical & clinical studies where oral consumption of Nichi BRITE and Neu REFIX beta-glucans have shown to safely and beneficially modify those biomarkers including reduction of D-Dimer and Ferritin, besides Neu REFIX standalone reducing skeletal muscle fibrosis are considered holding potentials for benefitting those undertaking expeditions in hostile conditions. Upon validation, they could be included in the guidelines as an ingredient especially for space foods. These exo-polysaccharide beta glucans produced by unique strains of Aureobasidium Pullulans are food supplements and not a drug or remedy for any illness. Research outcomes are not to be construed as medical advice.

La salud de los astronautas durante las misiones espaciales: Los betaglucanos Nichi BRITE y Neu REFIX podrían ser beneficiosos para el índice neutrófilos/linfocitos y el control de la IL-6, los biomarcadores inmunitarios del envejecimiento y la longevidad

El índice neutrófilos/linfocitos (INL) es un biomarcador crítico de la salud de los astronautas durante las misiones espaciales, así como de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, la inflamación, la longevidad y el diagnóstico del cáncer. El consumo oral de la cepa AFO-202 de Aureobasidium pullulans produjo Nichi BRITE, y la cepa N-163 produjo Neu REFIX, tanto en estudios preclínicos como clínicos, que han modificado el INL de manera segura y beneficiosa. Se considera que estos betaglucanos tienen potencial para ayudar a mantener la salud de los astronautas durante los vuelos espaciales y también para salvar la distancia entre la duración de la salud y la de la vida por el fenómeno “ Me-Byo ” como se publicó en Frontiers in Immunology. Por otra parte, Neu REFIX por sí solo produce una mejora de la distrofina, un beneficio adicional que podría ayudar a prevenir la pérdida muscular durante las misiones espaciales.

Durante los viajes espaciales, los astronautas se ven expuestos a radiaciones ionizantes, alteraciones del ritmo circadiano y microgravedad, lo que provoca estrés, inflamación y disfunción inmunitaria que se refleja en un aumento del INL. Según los autores, hasta la fecha no se había descrito ninguna intervención segura con un complemento alimenticio que modifique de manera beneficiosa el INL. Al mismo tiempo, añadieron que se reportaron efectos de mejora inmunitaria y anticáncer por Nichi BRITE y por Neu REFIX, por su modulación inmune y efectos antifibróticos, además de mejorar la distrofina sensible a la gravedad en estudios preclínicos y clínicos. Asimismo, cuando se consumen juntos mejoran el butirato, un indicador de la salud y la longevidad, de forma eficiente a través de la modulación del microbioma intestinal beneficioso. Por lo tanto, vale la pena seguir investigando en microgravedad simulada y para poblaciones vulnerables, especialmente inmunocomprometidos y en enfermedades autoinmunes. Estos potenciales pueden salvar la distancia entre la duración de la salud y la de la vida. La FDA ha concedido a Neu REFIX las designaciones ODD y RPD (designación de medicamento huérfano y de enfermedad pediátrica rara) para el tratamiento de la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).

La modificación beneficiosa —que se ha detectado frente a la aceleración del proceso de envejecimiento e inflamación durante las misiones espaciales— y la reducción de la masa muscular —similar a la vejez reflejada por los niveles del INL y de distrofina por estos betaglucanos exopolisacáridos únicos—, fabricados en Japón como suplementos alimenticios, abren una nueva área de investigación que podría ayudar a las misiones espaciales y también a los índices de salud relacionados con el envejecimiento y la longevidad. La investigación también podría ser de ayuda para la salud y la resistencia de las personas que trabajan en condiciones ambientales adversas, como los investigadores de aguas profundas, los escaladores de gran altitud, las expediciones polares y los trabajadores propensos a los riesgos de la radiación.

*El B-1,3-1,6 glucano es unaditivo alimentario que figura en el listado del Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (MHLW) de Japón; no es un medicamento ni un remedio para ninguna enfermedad. Los resultados de la investigación no deben interpretarse como consejo médico. No cuenta con las certificaciones de seguridad GRAS ni EFSA.

