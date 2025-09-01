La "salvación" de Perú pasa por un triunfo frente a Uruguay, afirma Zambrano

El defensa peruano Carlos Zambrano afirmó este lunes que la selección inca buscará su "salvación" con una victoria frente a Uruguay el jueves en Montevideo, un resultado que le permitiría seguir aspirando al repechaje sudamericano hacia el Mundial 2026, lugar que hoy ocupa Venezuela.

"Debemos dejar de lado la tabla, sabemos que estamos complicados, pero en los últimos partidos hemos estado jugando dignamente. Vamos a luchar, ellos saben que Perú nunca ha sido fácil, iremos por los tres puntos, es nuestra única salvación", advirtió Zambrano en declaraciones a la página web de la Federación Peruana de Fútbol.

"Tenemos un equipo experimentado para hacer frente a cualquier selección. No nos sentimos menos que nadie, pero pase lo que pase vamos a dejar el alma dentro del campo", agregó el zaguero central de 36 años al servicio de Alianza Lima.

El combinado inca enfrentará a los charrúas el jueves en el Estadio Centenario de Montevideo y recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima cinco días después, en partidos correspondientes a la decimoséptima y decimoctava y última fecha del premundial regional.

La diferencia de goles podría ser decisiva. El conjunto que dirige el argentino Óscar Ibáñez es penúltimo con 12 puntos y acumula un saldo de -11, mientras que Venezuela, séptima con 18 en puesto de repechaje, presenta -4.

Las eliminatorias sudamericanas conceden seis boletos directos y al séptimo ubicado la posibilidad de una repesca intercontinental.

La campeona del mundo Argentina, Ecuador y Brasil lograron la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 en fechas pasadas.

cm/cl