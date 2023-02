La Santa Cecilia a los Grammy por amor a la música tropical

Ciudad de méxico (ap) — el amor de la santa cecilia por la música tropical los ha llevado a su cuarta nominación al grammy con el álbum “quiero verte feliz”, creado para alegrar a sus escuchas durante la pandemia.

“Hicimos este disco con toda la intención de hacer bailar a la gente, aunque fuera en su casa, pero que estuvieran ahí moviendo el bote, que sintieran nuestro cariño, que se llenaran de esperanza, para poder pasar esos días de encierro”, dijo su vocalista La Marisoul en una entrevista reciente por videollamada desde Los Angeles. “Teníamos muchas ganas de hacer música, de expresar lo que sentíamos, de tratar de conectar con la gente, aunque fuera a la distancia, por medio de nuestra música”.

El álbum tiene como invitados a Lila Downs, Juanes y Luis Enrique, pero como se realizó en la emergencia sanitaria, se hizo a distancia, incluso los integrantes de La Santa Cecilia grabaron por separado en un pequeño estudio del productor Juan de Dios Martín en North Hollywood. Ahora compiten con Marc Anthony, Víctor Manuelle, Tito Nieves, Spanish Harlem Orchestra y Carlos Vives en la categoría de mejor álbum tropical latino.

De ganar el domingo, sería su segundo Grammy tras llevarse el premio a mejor álbum de rock, música urbana o alternativa por “Treinta días”.

“Nos sentimos muy felices de recibir esta nominación”, expresó Marisoul. “La música tropical siempre ha sido gran parte de nuestra vida también, de lo que nos gusta como músicos, desde ese primer demo que hicimos”.

El álbum incluye cumbia, soul, guaracha, bolero, son jarocho, así como temas más pausados como “Luz”, el cual está incluido en la banda sonora del documental sobre violencia contra las mujeres en México “Las tres muertes de Marisela Escobedo”.

En “Siempre estoy pensando en ti” la voz de Marisoul abre un poderoso camino para una canción de añoranza por un amor.

“La voz cambia, así como todo, en nuestro físico... va pasando el tiempo y una se va sintiendo más cómoda con una misma y con quien es y llegas a un momento, y me imagino que seguirán pasando más momentos, en los que dices ‘esto es quien soy, esto es lo que quiero decir’”, señaló. “Para mí los artistas que más me llegan y que me gustan y las interpretaciones o canciones que más me llegan, son las que tienen como esas imperfecciones, esas texturas, esas cosas y donde tú innegablemente sientes lo que te están transmitiendo”.

La buena racha de La Santa Cecilia, que celebra 15 años de historia como agrupación este año, continúa con su álbum "Cuatro copas: Bohemia en la finca altozano" de temas clásicos como “El andariego” y “Dos botellas de mezcal”.

“Todas las canciones son de nuestras favoritas”, destacó Marisoul. “La música tradicional, la música ranchera, el bolero, la música latinoamericana, ha sido como una gran influencia en nuestras vidas, ha sido nuestra conexión con nuestros padres, nuestra conexión con nuestras raíces, con nuestra cultura”.

“Cuatro copas” fue grabado en el estado mexicano de Baja California en la zona vinícola del Valle de Guadalupe, en la Finca Altozano del chef mexicano Javier Plascencia. La banda, que completan Alex Bendaña, Pepe Carlos y Miguel “Oso” Ramírez, grabó las canciones en bloque tratando de mantener el ambiente de una noche bohemia.

“La esencia de La Santa Cecilia es eso, desde que somos una bola de amigos, que nos encanta comer, nos encanta viajar, nos encanta hacer música y cantar canciones que nos llegan al alma”, afirmó La Marisoul. “Nos pasamos tres días de tomadera, comedera y cantadera, fueron tres días hermosos, mágicos”.

El álbum fue producido por Sebastián Krys con ingeniería de Daniel “Vago” Galindo. Lo grabaron en sistema surround y por lo mismo se pueden escuchar pájaros o el choque de las copas al brindar, la voz de Marisoul también se ubica a diferentes lados del estéreo. El videógrafo Carlos Pérez registró todo para un futuro documental.

“Todas las rolas (canciones) que escogimos para este disco son rolas que nos llegan muchísimo al alma”, subrayó Marisoul, a quien le gusta especialmente “La diferencia” original de Juan Gabriel. “Es importante seguir cantando esas canciones para los futuros enamorados, para los futuros bohemios”.

“Ahora que estamos cumpliendo 15 años, ya tenemos más experiencia en la vida, en el amor, en todas las cosas. Creo que las canciones las sentimos aún más fuertes esta vez”, agregó Bendaña, cuya favorita es “Debut y despedida”.

Prevén lanzar la segunda parte de “Cuatro copas” en abril y por esas fechas también estrenarán el documental de Pérez, en el que relatarán la historia de la banda y su experiencia al realizar el álbum. Por ahora ya dieron un adelanto de la segunda parte con “Almohada” de José José en cuyo video se puede ver la finca.

Próximamente, se presentarán en concierto en el festival Vive Latino de la Ciudad de México y en el festival Pa’l Norte de Monterrey, también tendrán conciertos en Querétaro y Guadalajara.

Marisoul, cuya hija Erandi tiene 7 años, se dijo feliz de compaginar todas las actividades de La Santa Cecilia con su faceta como madre.

“A veces nos hacen pensar que las mujeres tenemos que dedicarnos a la carrera o a ser mamá y no podemos hacer las dos cosas y sí se puede”, aseguró. “Estoy aquí haciéndole el lonche (almuerzo) a mi hija, recogerla de la escuela, hacer la tarea, todas las cosas que hacen las mamás, las amas de casa, pero luego de repente tomo mis zapatos, me llevo mi jarana y me voy a andar así cantando por el mundo... Y creo que también es un buen ejemplo a mi hija, que ella puede hacer lo que ella quiere”.

AP