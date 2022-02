La Santa Sede abre una embajada en Emiratos Árabes Unidos

La Santa Sede ha abierto una nunciatura apost√≥lica, como se conocen a las representaciones diplom√°ticas del Papa en el mundo, en los Emiratos √Ārabes Unidos, que representa un "signo de cercan√≠a" de la Iglesia a la poblaci√≥n del pa√≠s, especialmente a los cat√≥licos.

As√≠ lo ha confirmado el secretario adjunto de la Secretar√≠a de Estado del Vaticano, monse√Īor Edgar Pe√Īa Parra, en la misa de inauguraci√≥n de la actividad de la representaci√≥n papal en los Emiratos √Ārabes Unidos.

"La presencia f√≠sica de una estructura representativa de la Santa Sede es un signo de proximidad, una 'Casa del Papa' cercana a la poblaci√≥n del pa√≠s, especialmente a la comunidad cat√≥lica", ha destacado Pe√Īa Parra.

Asimismo, ha considerado que "todas las partes" del Cuerpo de Cristo tiene "un papel que desempe√Īar". "Ninguna parte es mejor o m√°s importante que las dem√°s", ha asegurado. Este viernes se cumplen tres a√Īos de la hist√≥rica firma el Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia com√ļn por el Gran Im√°n de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib y el Papa Francisco que abri√≥ nuevas v√≠as de di√°logo y confrontaci√≥n con el mundo musulm√°n, especialmente el sun√≠.

Las Naciones Unidas proclamaron tambi√©n el D√≠a Internacional de la Fraternidad Humana este 4 de febrero. En el marco de la Expo2020 de Dubai tuvo lugar un encuentro titulado 'The Human Fraternity and the Global Tolerance Alliance Roundtable' (La fraternidad humana y la mesa redonda de la Alianza Mundial para la Tolerancia), en el que el Papa ha alentado a todas las sociedades, culturas y religiones a vivir en "fraternidad" todos juntos para contrarrestar "las peque√Īas guerras actuales" que constituyen una "tercera guerra mundial en pedazos" al constatar que "no es tiempo para la indiferencia".