La scala de milán abrirá la nueva temporada con ópera rusa

Por Sara Rossi

MILAN, 6 jun (Reuters) - La Scala de Milán abrirá su temporada 2022-23 con una representación de "Boris Godunov", una ópera de composición rusa interpretada por artistas rusos, sin que haya planes de boicot cultural a pesar de la invasión de Ucrania.

"No estoy a favor de una caza de brujas ni de la cancelación de obras rusas", dijo a la prensa Dominique Meyer, director artístico del teatro. "No me escondo al leer a (el escritor ruso Alexander) Puskin".

La elección original de la ópera se hizo hace unos años, añadió.

Escrita por Modest Mussorgsky, el bajo y la soprano rusos Ildar Abdrazakov y Anna Denisova interpretarán los papeles principales de "Boris Godunov". El inicio de la nueva temporada de La Scala a principios de diciembre es uno de los momentos más destacados del calendario cultural italiano.

Inmediatamente después de la invasión de Ucrania en febrero, el teatro milanés dijo que el director de orquesta ruso Valery Gergiev no actuaría en la Scala tras no condenar la guerra.

En respuesta a los periodistas que preguntaban cuál era la diferencia con el asunto de Gergiev, Meyer dijo que la Scala consideraba al director ruso casi como un político.

"Es una especie de Ministro de Cultura ruso. Otros artistas están en una posición diferente: reciben premios y reconocimientos, pero eso no los convierte en partidarios de la guerra", añadió.

La Scala representará más de 200 espectáculos en la temporada 2022-23, que comenzará el 7 de diciembre.