La School of Life Sciences and Technology de Indonesia Gana la XVI.ª Competencia Fujio Cup en NCRM NICHE 2021; Rajalakshmi Engineering College de India Obtiene el Segundo Puesto.

Alfred Patisenah y Daisy Ramadhani de la School of Life Sciences and Technology de Indonesia ganaron la prestigiosa Competencia Fujio Cup (Fujio Cup Quiz, FCQ), evento académico activo donde se adquieren conocimientos, que forma parte de NCRM NICHE 2021, sobre células madre y medicina regenerativa, tras una dura competencia entre los equipos que representaban al NIMHANS de Bangalore, India y Kasturba Medical College, los campeones que defendieron el título. Rajalakshmi Engineering College, representado por Vigneshwar Ranjan y Vasanta Vaarshini Umapathi, obtuvo el segundo puesto en esta competencia que constó de tres paneles con tareas y preguntas en vivo en línea, que se realiza cada octubre desde 2006 para conmemorar el aniversario de la inauguración del Centro Nichi-In de Medicina Regenerativa (Nichi-In Centre for Regenerative Medicine, NCRM).

The XVI anniversary NCRM NICHE 2021 was held virtually on 17th October 2021, in partnership with Training program in regenerative medicine (TPRM), University of Toronto, Canada, German society for stem cell research (GSZ), Germany, Edogawa evolutionary laboratory of science (EELS), Japan and Enso Healthcare DMCC, Dubai, UAE. The Fujio Cup Quiz was won by School of Life Sciences and Technology, Indonesia, with Rajalakshmi Engineering College, India emerging as runners. (Graphic: Business Wire)

El evento virtual contó con disertaciones a cargo del Prof. Gary Levy, fundador del programa de capacitación en medicina regenerativa de la Universidad de Toronto ( www.regenmedcanada.com ), sobre las enseñanzas de la pandemia y los campos de investigación para lidiar con futuros virus similares al que causa la covid-19 ( https://www.springer.com/gp/book/9781461357759 ), el Prof. Kazutoshi Mori de la Universidad de Kioto, ganador del premio Lasker ( https://www.nature.com/articles/nm.3682 ), sobre la respuesta a proteínas desplegadas y estrés del retículo endoplasmático ( https://elifesciences.org/articles/60970 ), y el Prof. Timothy Kieffer de la Universidad de Columbia Británica y director científico de Viacyte Inc., sobre el trasplante de células encapsuladas de islote pancreático para la diabetes ( https://doi.org/10.3389/fendo.2021.642152 ). La investigación relacionada con la covid-19 fue presentada por el Dr. Tomohiko Kisaka de la Universidad de Hiroshima; el Dr. Stanley Jeremiah de la Universidad de la Ciudad de Yokohama ( https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765837 ); el Dr. K. Raghavan de JAICARE, Madurai, India, ( https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332221010271 ); el Dr. K. Ramesh Shankar de NHS Trust - Lincolnshire Partnership, Londres, Reino Unido, ( https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(21)00248-3/fulltext ); y el Dr. Dedeepiya Devaprasad, quien habló sobre el método BREW-COCO para la predicción temprana del empeoramiento del desenlace en covid-19. El Prof. Jurgen Hescheler, de la Universidad de Colonia, Alemania, el Prof. Naoki Yamamoto, profesor emérito del National Centre for Global Health and Medicine de Tokio, Japón, y el Prof. Pushkala Subramaniam, de TN MGR Medical University de India, actuaron como moderadores.

NCRM NICHE, plataforma de innovación y eventos interdisciplinarios, que encabeza el desarrollo de soluciones novedosas para la esteatosis hepática no alcohólica ( non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, o non-alcoholic steatohepatitis, NASH: https://doi.org/10.1101/2021.07.08.451700 ) y para el tratamiento de trastornos del desarrollo neurológico, como los trastornos del espectro autista ( https://doi.org/10.1101/2021.06.28.21259619 ), ha comenzado a atraer inversores multinacionales. Enso Healthcare DMCC de Dubái, EAU, quien se ha asociado con GN Corporation para este evento académico activo donde se adquieren conocimientos, forma parte del grupo Enso, un conglomerado mundial con intereses diversos, y tiene el objetivo de desarrollar soluciones revolucionarias mediante la investigación visionaria para la prevención y el tratamiento de enfermedades ligadas al estilo de vida y en las áreas del antienvejecimiento y la longevidad.

