La SEC de EEUU anuncia creación de grupo para combatir fraude transfronterizo

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) - La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) informó el viernes que creará un grupo de trabajo para combatir el fraude transfronterizo que perjudica a los inversores estadounidenses.

"El grupo de trabajo transfronterizo se centrará inicialmente en la investigación de posibles infracciones de la ley federal de valores de Estados Unidos relacionadas con empresas en el extranjero, incluida la posible manipulación del mercado, como los esquemas de 'pump-and-dump' y 'ramp-and-dump'", dijo la SEC en un comunicado. (Reporte de Bhargav Acharya y Doina Chiacu; Edición de Leslie Adler: Edición en español de Sofía Díaz Pineda)