La secuela de Final Fantasy VII Remake se llamará Rebirth y llegará el próximo invierno

El segundo capítulo del 'remake' de Final Fantasy VII llevará por título Rebirth y estará disponible el próximo invierno para la videoconsola de Sony PlayStation 5, como ha confirmado Square Enix en el marco de la celebración del 25 aniversario del videojuego.

Final Fantasy VII Remake debutó en 2020 con un primer capítulo ambientado en Midgar, la ciudad más avanzada del mundo y donde se encuentra la sede de la corporación energética Shinra. Su historia inicial se centra principalmente en cómo puede escapar el grupo ecoterrorista Avalancha de la ciudad.

Este viernes, Square Enix, responsable del juego, ha anunciado la secuela, el segundo capítulo del 'remake', que llegará "el próximo invierno" con el título de Rebirth, a PS5. Cloud y sus amigos, ya fuera de Midgar, se embarcan en una misión para detener a Sefirot, que junto a Jénova, quiere recuperar y dominar el planeta.

En un comunicado posterior al anuncio publicado en Twitter, el director creativo del juego, Tetsuya Nomura, ha asegurado que Rebirth se ha diseñado para que los jugadores puedan disfrutarlo "tanto si conocen el juego original como si no". Y que las escenas que los jugadores encontrarán les darán "una nueva y refrescante experiencia".

El título de Rebirth no es casual, como ha apuntado Nomura, como tampoco lo es que el primer capítulo se llamase Remake. Asimismo, ha adelantado que ya se han iniciado también los desarrollos de la tercera entrega y que, con el tiempo, espera poder revelar cómo se llamará y "hacia dónde llevará este viaje en última instancia".

Por su parte, el directo del juego, Naoki Hamaguchi, ha confirmado que este 'remake' del título de 1997 tendrá tres partes, y que Rebirth "es mucho más que un episodio en la serie". Y el productor, Yoshinori Kitase, ha pedido un poco paciencia a los jugadores. "Tres años pueden ser mucho tiempo para todos los fans que esperan con ganas el siguiente juego, pero queremos ofrecer la mejor experiencia posible y asegurar a todo el mundo que el desarrollo avanza a un paso asombrosamente rápido para tratarse de un juego HD a gran escala".

El anuncio de Final Fantasy VII Rebirth se ha hecho en la retransmisión que Square Enix ha celebrado en la madrugada de este viernes con motivo del 25 aniversario del Final Fantasy VII original. En ella, la compañía ha compartido que actualmente trabaja en cuatro proyectos vinculados a este título.

Según Nomura, cada uno de estos cuatro títulos tendrá un papel diferente, pero todos ellos estarán conectados tanto con el mundo como con los personajes de Final Fantasy VII.

Los otros títulos son Final Fantasy VII Ever Crisis, el juego para iOs y Android, que tendrá una beta cerrada este año; The First Soldier, en cuya tercera temporada ya trabaja la desarrolladora; y Crisis Core - Reunion, que llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One y Steam este invierno. Por otra parte, Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará a PC en Steam el 17 de junio de 2022 con compatibilidad para la consola Steam Deck.