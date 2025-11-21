La sede de la COP30 en Belém reabre tras el incendio

La sede de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém reabrió este jueves, horas después de que un incendio en su interior obligara a la evacuación de miles de personas y la suspensión de las negociaciones.

Tras las inspecciones de seguridad, el recinto "volvió a funcionar", indicó en un comunicado la presidencia brasileña de la 30ª conferencia climática de la ONU.

Un periodista de la AFP constató que la zona donde se registró el fuego, en la que están situados los pabellones de los países, permanecía cerrada tras la reapertura de las puertas.

Algunas personas ingresaron al recinto del Parque da Cidade de Belém para recuperar las pertenencias que habían dejado atrás durante la evacuación.

Las autoridades no informaron hasta ahora sobre las causas del incendio.

La presidencia informó que las sesiones plenarias se retomarán el viernes, cuando la COP30 debe cerrarse con la participación de casi 200 países y unas 43.000 personas acreditadas.

bur-app/val