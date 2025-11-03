La segunda cosecha de maíz de Brasil caerá un 4,1% en 2025/26, dice StoneX

SAO PAULO, 3 nov (Reuters) - La segunda cosecha de maíz de Brasil alcanzaría los 107 millones de toneladas métricas en 2025/26, una caída del 4,1% respecto a la temporada anterior, dijo el lunes la consultora StoneX en su primera estimación para la cosecha.

StoneX revisó en un 0,1% al alza su previsión de producción de soja a 178,9 millones de toneladas, citando el aumento de la producción en el estado de Goiás.

"Las lluvias irregulares retrasaron la siembra en varias regiones, lo que obligó a replantar en algunas zonas", agregó StoneX. (Reporte de Roberto Samora; Escrito por Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)