La Seguridad Social gana 19.072 afiliados extranjeros en septiembre, hasta rozar máximos históricos

La Seguridad Social ganó una media de 19.072 afiliados extranjeros en septiembre, un 0,6% más que en el mes anterior, con lo que el noveno mes de 2025 se cerró con 3.088.341 ocupados foráneos, muy cerca de sus máximos históricos, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar septiembre, 940.278 procedían de países de la UE (30,5%) y 2.148.064, de terceros países (69,5%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (351.603 cotizantes), Rumanía (337.617), Colombia (253.040), Italia (213.920), Venezuela (207.107) y China (125.989).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en septiembre en 20.691 cotizantes (+0,7%), hasta los 3.067.780 afiliados.

El Ministerio ha destacado en un comunicado que en el último año se han sumado a la Seguridad Social más de 200.000 ocupados extranjeros, casi un 7,1% más. Según el Departamento que dirige Elma Saiz, las comunidades autónomas que lideran el crecimiento de la afiliación de extranjeros son Asturias (20,8%), Galicia (14,8%) y Castilla y León (13%), que fueron a su vez las que tuvieron la edad media más elevada en España en 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"El empleo crece entre los extranjeros por encima de la media gracias a su estructura de edad, y lo hace especialmente en las comunidades autónomas donde más hace falta, lo que es una excelente noticia", ha resaltado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

