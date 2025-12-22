La Seguridad Social logra superávit de $7.870 millones hasta noviembre tras ingresar un 6,9% más por cuotas

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - La Seguridad Social registró un saldo positivo de 7.870 millones de euros en los once primeros meses del año, un 0,5% del PIB y un 72,7% más que el superávit registrado en el mismo periodo del año anterior (4.555 millones), como resultado de ingresar hasta noviembre 215.400 millones de euros, un 7,8% más, frente a unos gastos de 207.530 millones (+6,3%). Según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este saldo positivo de la Seguridad Social se ha producido después de que el sistema recaudara entre enero y noviembre 162.032 millones de euros por cotizaciones, un 6,9% más en relación al mismo periodo de 2024. Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, registraron hasta noviembre un aumento interanual del 32,7%, hasta situarse en 4.506 millones de euros, que se inyectan en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La subida de los ingresos por cotizaciones hasta noviembre se vio impulsada por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentaron un incremento interanual del 6,9%, hasta alcanzar los 152.990 millones de euros, mientras que las cuotas de desempleados totalizaron 9.042 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 6%. Por su parte, los datos hasta el mes de octubre (último dato disponible) arrojan un saldo positivo de 7.318 millones de euros para los Fondos de Seguridad Social, que incluyen, además del sistema de la Seguridad Social, los datos del Servicio de Empleo Público Español (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). HABRÁ AMPLIACIÓN