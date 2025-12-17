La Seguridad Social pierde 16.058 afiliados extranjeros en noviembre

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - La Seguridad Social perdió una media de 16.058 afiliados extranjeros en noviembre, un 0,5% menos respecto al mes anterior, con lo que el penúltimo mes de 2025 se cerró con 3.085.442 ocupados foráneos, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció en 208.471 ocupados en noviembre, a un ritmo porcentual del 7,2%, casi cinco puntos por encima de lo que ha aumentado en total la afiliación media en el último año (+2,5%). Del total de extranjeros afiliados al finalizar noviembre, 927.978 procedían de países de la UE (30%) y 2.157.465, de terceros países (70%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (370.346 cotizantes), Rumanía (338.145), Colombia (250.663), Italia (206.272), Venezuela (213.103) y China (127.324). En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros ha crecido en el último año en 210.941 ocupados (+7,2%), hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.122.003 ocupados, tras sumar en el mes de noviembre 21.000 cotizantes. "La aportación de los trabajadores extranjeros al crecimiento de la afiliación en el último año es muy positiva. Su presencia es fundamental en algunos sectores como la hostelería y en otros crece de manera muy interesante, como en las actividades de alto valor añadido", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))