La selección australiana de rugby cae ante Italia por segunda vez en su historia

En plena crisis de confianza y de resultados, Australia registró la segunda derrota de su historia contra Italia, 26-19 este sábado en Údine (noreste) en su segundo partido de su gira por Europa.

La Nazionale se impuso gracias a dos tries de Louis Lynagh (58'), hijo de la leyenda del rugby australiano Michael Lynagh, y de Monty Ioane (61'), nacido en Australia y sobrino de un exinternacional australiano.

El apertura del Toulon Paolo Garbisi anotó dieciséis puntos y rozó la perfección, tres años después del primer triunfo italiano contra los Wallabies (28-27), en 2022 en Florencia, también durante la gira de otoño.

Nada va bien para Australia, que por su parte concedió su quinta derrota en sus últimos seis partidos. La selección de Joe Schmidt ciertamente anotó tres ensayos por medio de Matt Faessler (21'), Angus Bell (32') y Carter Gordon (51'), en su regreso al rugby XV tras un paso por el rugby XIII después del desastroso Mundial 2023, donde Australia no pasó de la fase de grupos.

Los Wallabies se alejan del sexto lugar mundial, sinónimo de estatus de cabeza de serie para el sorteo de "su" Copa del Mundo en 2027. Cometieron demasiados errores como para inquietar a Italia.

Australia quizás aún no haya tocado fondo: derrotada el fin de semana pasado por Inglaterra (25-7), todavía debe enfrentarse a Irlanda el 15 de noviembre y a Francia una semana después.

Además, Irlanda impuso su ley en Dublín ante Japón (41-10), Nueva Zelanda sobrevivió a la mejoría de Escocia en la segunda parte (25-17) en Edimburgo y la campeona mundial Sudáfrica se impuso 32-17 a Francia en París, como en los cuartos del Mundial hace dos años en el mismo escenario, el Stade de France.

