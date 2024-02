El Palacio Vistalegre de Madrid acogió la fiesta por la consecución de la Liga de Naciones

MADRID, 29 Feb. 2024 (Europa Press) -

La selección española femenina de fútbol celebró este jueves en Madrid el reciente título de la Liga de Naciones, logrado el día anterior en el Estadio de La Cartuja (Sevilla), una nueva fiesta para las campeonas del mundo hace seis meses bajo la promesa de volver de nuevo pronto con el oro olímpico.

El Palacio Vistalegre de la capital recibió a unas jugadoras que siguen haciendo historia. Después de ser campeonas del mundo, rompiendo todas las barreras del fútbol femenino español, España alzó su segundo título tras ganar con autoridad (2-0) a Francia.

La afición esperó a sus campeonas en el recinto madrileño desde las 17.00, con una fiesta en la que no faltó la música, con alguno de los himnos que acompañaron a las jugadoras de Monse Tomé y que no dudaron en cantar poco después. Las actuaciones en directo fueron de Marlena, DJ Michenlo, Delaporte y Elena Farga.

Entre la música, los cientos de personas que se congregaron en la fiesta de la selección recordaron el camino de España hacia el título, con vídeos de los partidos de la fase de grupos hasta la 'Final Four' en La Cartuja. Muy puntuales, poco después de las 19.00 como estaba previsto, llegaron las campeonas de la Nations League.

La primera en saltar fue la seleccionadora Tomé y, después, de una en una salieron al escenario todas las internacionales, menos Laia Aleixandri y Lucía García, quienes tuvieron que emprender antes la vuelta a sus clubes. La traca final de la presentación fue la entrada de las capitanas Irene Paredes, Alexia Putellas, Jenni Hermoso y Olga Carmona, con el trofeo de campeonas.

Hermoso fue quien entró con el trofeo y quien lo puso en el centro del escenario. La madrileña fue la más aclamada, en gran parte por estar en casa y, también, por la batalla personal y social que inició su pleito con el expresidente de la RFEF Luis Rubiales, por el beso en la celebración del Mundial.

Un punto de inflexión para unas jugadoras que levantaron la voz reclamando igualdad dentro del fútbol español, como ejemplo para el resto de la sociedad. La propia Tomé, en su discurso, se animó con el 'Jenni, Jenni' que coreó en varias ocasiones el público de Vistalegre. "Es un placer estar aquí con este título que han conseguido estas grandísimas futbolistas que tenemos en España", dijo la seleccionadora nacional.

"Es un día para sentirnos felices", añadió, dando gracias a su cuerpo técnico y, en especial, a las jugadores, interrumpida también con el 'campeonas, campeonas' y lanzando el mensaje que viene sonando desde el pitido final contra Francia. "Vamos a por los Juegos Olímpicos", apuntó Tomé.

Además, la capitana Paredes también cogió el micrófono para agradecer el apoyo de la afición. "Es importante sentir vuestro apoyo, vamos a por más. Os necesitamos", afirmó, satisfecha del trabajo de un equipo que, además de ganar la primera edición de la Liga de Naciones, logró el primer billete olímpico en la historia del fútbol femenino español.

Después, al escenario volvió la música pero esta vez con la participación de las internacionales españolas, con algunas de las canciones que suenan en el autobús de España. Marlena interpretó su 'Bailamorena', con Jenni a los coros, y la guinda fue con Elena Farga, la intérprete del himno de la selección en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El final de fiesta fue el clásico 'We Are the Champions' de Queen, breve pero intenso, con alguna jugadora ya pendiente de tener que regresar al trabajo con sus clubes. La foto de familia y la enésima ovación de los presentes cerró una nueva fiesta de un equipo hecho para hacer historia y que mira ahora a París 2024.