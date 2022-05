La selección de Arabia Saudita renueva a su entrenador hasta 2027

La federación saudita de fútbol anunció la renovación hasta 2027 del contrato del seleccionador, el francés Hervé Renard, que logró clasificar al equipo del golfo Pérsico al próximo Mundial.

"Hemos logrado nuestro primer objetivo juntos, trabajaremos juntos para lograr los demás. Estoy aquí para quedarme", afirma el francés de 53 años, en un vídeo publicado el viernes en la cuenta de Twitter del equipo saudita, en el que se le ve firmando una camiseta con el número 2027.

Bajo su dirección, los 'Halcones verdes sauditas', eliminados en la fase de grupos del Mundial en 2018, lograron su clasificación a la Copa del Mundo de 2022, que disputarán por sexta vez en su historia, en su vecino país de Catar.

Hervé Renard llegó a la selección de Arabia Saudita en 2019, después de haber dimitido del puesto de seleccionador en Marruecos.

"Desde el momento en el que llegué, me he sentido como uno de vosotros. He sentido la pasión por el fútbol y las ganas de triunfar", explica en el vídeo el doble ganador de la Copa África de naciones, en 2012 con Zambia y en 2015 con Costa de Marfil.

