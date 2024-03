Pau Cubarsí: "Está pasando todo muy rápido, pero lo estoy viviendo con mucha tranquilidad"

MADRID, 18 Mar. 2024 (Europa Press) -

La selección española masculina de fútbol, con la gran novedad del joven central del FC Barcelona Pau Cubarsí, ha iniciado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) su concentración para preparar los partidos amistosos frente a Colombia y Brasil que afrontará en este parón internacional.

Los 26 jugadores convocados por Luis de la Fuente fueron llegando a lo largo de la tarde a la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde este martes disfrutarán de su primer entrenamiento. A los futbolistas habituales en las listas de 'la Roja' se han sumado otros que se estrenan.

Uno de ellos es el central del Athletic Club Dani Vivian. "Tengo muchísima ilusión. El trabajo es lo que trae el disfrute. Tengo muchas ganas de trabajar, muchas ganas de estar con los compañeros y vivir este momento", señaló a su llegada a Las Rozas.

Por su parte, el delantero del Villarreal Gerard Moreno espera "aprovechar el tiempo" en la concentración, sobre todo de cara a la Eurocopa de este verano. "Son dos partidos bonitos, difíciles a la vez. Vamos a intentar trabajarlos para sacar los dos partidos con victoria. Hay que disfrutar y trabajar, estamos para aprovechar el tiempo", indicó.

Mientras, el defensa del Chelsea Marc Cucurella explicó cómo se enteró de su convocatoria de última hora por la lesión del valencianista José Luis Gayà. "Estábamos en casa después del partido, vi que me había llamado Luis y le llamé. Me dijo que se había lesionado Gayà y que seguramente iba a estar aquí en la convocatoria. Estoy muy feliz y con muchas ganas de estar con los compañeros", señaló.

Cubarsí: "está pasando todo muy rápido, pero lo estoy viviendo con tranquilidad"

Otro de los que se estrenan en esta lista es el central del Barça Pau Cubarsí, que, a sus 17 años, no deja de recibir felicitaciones de todas partes. "Está pasando todo muy rápido, pero lo estoy viviendo con mucha tranquilidad", apuntó.

El zaguero culé reconoció que le costó asimilar que había sido llamado con la absoluta. "Acabé el entrenamiento y era el mismo día del sorteo de 'Champions'. En el vestuario, el preparador físico me dijo: "¡felicidades!". Me quedé un poco en shock porque no sabía que había salido la convocatoria y después, ya cuando vi que era verdad, me empezaron a felicitar todos. Estoy muy contento", confesó.

"Me dicen que sea yo mismo, que juegue como sé, que no me ponga nervioso, que juegue mi fútbol", dijo Cubarsí, que de estrenarse con España, sería el defensa más joven en debutar superando el récord de Sergio Ramos. "Sería un sueño hecho realidad. Si puedo conseguir este objetivo y pasar a Sergio Ramos, que era un ídolo, estaré muy contento", prosiguió.

Sobre qué espera aportar al equipo, el catalán espera que sea "tranquilidad en el juego, salida de balón y carácter". "No sé ponerme en otro jugador, yo quiero ser yo mismo, jugar a lo que sé, no me quiero comparar con nadie", manifestó.

Uno de sus compañeros del Barça, Lamine Yamal, todavía de 16 años, fue el encargado de acompañarle en su primer viaje hacia Las Rozas. "Aquí traigo a Pau Cubarsí, top 3 de centrales en la salida de balón", afirmó. "Hemos compartido muchas experiencias juntos y las estamos disfrutando al máximo. He estado muchos años con él y estamos aprovechando las oportunidades. Es un chaval muy majo, le tengo casi de compañero de casa porque vivimos juntos en La Masia. Es majo, humilde... Que disfrute, debutar con 16 o 17 años no se vive todos los días, lo va a hacer muy bien", afirmó.

El combinado nacional hará cuatro sesiones a puerta cerrada en la Ciudad del Fútbol el martes, el miércoles, una matinal y otra por la tarde, y el jueves, esta última previa a volar hacia Londres donde el viernes, en el Estadio Olímpico de la capital inglesa, se enfrentará a Colombia a las 21.30 hora peninsular española.

Los internacional retornarán a España el sábado por la mañana y realizarán un entrenamiento abierto al público a las 19.00 horas en la Ciudad del Fútbol. El domingo y el lunes tendrán sesión por la mañana en las instalaciones de la RFEF y el martes jugarán ante Brasil a las 21.30 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.

--lista de convocados.

PORTEROS: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Alex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Jesús Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Dani Carvajal (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Aymeric Laporte (Al Nassr), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Daniel Vivian (Athletic Club) y Pedro Porro (Tottenham).

CENTROCAMPISTAS: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (PSG), Oihan Sancet (Athletic Club) y Alex Baena (Villarreal).

DELANTEROS: Lamine Yamal (FC Barcelona), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Club), Joselu (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Gerard Moreno (Villareal) y Pablo Sarabia (Wolverhampton).