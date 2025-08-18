La selección española de squash llega al Campeonato de Europa en su "mejor momento"

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

La selección española de squash presentó este lunes a los ocho jugadores, cuatro hombres y cuatro mujeres, que disputarán el Campeonato de Europa individual en Chartres (Francia), entre este miércoles y este sábado, una cita a la que el combinado nacional llega en su "mejor momento".

"Es el mejor momento del squash español, ahora somos muchos, hay más atención mediática, el deporte es más televisivo y en los próximos años vamos a tener mucha exposición mediática", aseguró Iker Pajares, pentacampeón de España de squash y medallista de bronce en el último Campeonato de Europa, en la presentación del equipo nacional en el Polideportivo de la Luz de Tres Cantos.

El acto contó con la presencia de José Luis Orizaola, presidente de la Real Federación Española de Squash (RFES), Borja Golán y Margaux Pitarch, seleccionadores nacionales, junto a siete de los ocho representantes de España en el Europeo de Chartres: Iker Pajares, Iván Pérez, Edmón López, Hugo Lafuente, Marta Domínguez, Cristina Gómez y Sofía Mateos. La última integrante femenina, Noa Romero, no pudo estar presente en Tres Cantos.

El squash será deporte olímpico por primera vez en los Juegos de Los Ángeles 2028, por lo que los jugadores se están preparando para poder participar en el mayor evento deportivo posible. "No contábamos con ser olímpicos y ahora sería un sueño estar en los Juegos. Es un trabajo de años y la idea es hacerlo bien en cada torneo para tener buenos resultados y luego poder estar ahí", apuntó Marta Domínguez, medallista de bronce la pasada semana en los Juegos Mundiales de Chengdú (China).

En la misma línea se pronunció también Edmon López, campeón de España en 2019, que dijo que tener la oportunidad de "participar en los Juegos Olímpicos ayudará a tener referentes y más participación desde abajo", algo que también servirá para subir "el nivel" del squash en España, según subrayó el seleccionador Borja Golán, que ha sido el mejor deportista español de squash de la historia (5º del mundo y dos veces campeón de Europa).

En este campeonato continental, a pesar de ser individual, los jugadores van en equipo, a diferencia de los torneos del circuito profesional que se realizan a lo largo del año, en los que van en solitario. "Ver a tu equipo apoyándote te da un extra de motivación y das lo que sea para estar a la altura. Tener un apoyo a nivel de juego siempre te da un cambio brutal", argumentó Cristina Gómez, actual campeona de España.

Para terminar, Golán también hizo hincapié en la importancia de jugar al squash en equipo. "Lo más importante que me ha dado el deporte es poder celebrar los éxitos en equipo. Compites por la gente que juega squash en tu país", concluyó el seleccionador nacional.