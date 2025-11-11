La selección española desconvoca a Yamal tras un tratamiento médico con el Barcelona

11 nov (Reuters) -

Lamine Yamal salió el martes de la convocatoria de España para los partidos de clasificación para el Mundial contra Georgia y Turquía tras someterse a un tratamiento por una lesión, lo que provocó las críticas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El extremo del Barcelona, de 18 años, que se ha perdido cinco partidos con su club por este problema, fue sometido el lunes a un tratamiento de radiofrecuencia con el Barcelona, según informó la RFEF.

"Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria", señaló la RFEF en un comunicado.

Yamal, 23 veces internacional con España, ha marcado seis goles y dado seis asistencias en 11 partidos esta temporada con el Barcelona.

España lidera el Grupo E con 12 puntos en cuatro partidos, 15 goles a favor y ninguno en contra.

Se enfrentará a Georgia el sábado en Tiflis antes de recibir a Turquía el martes en Sevilla. (Información de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru, edición de Ed Osmond; edición en español de María Bayarri Cárdenas)