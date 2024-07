La selección femenina de hockey no pasa del empate (1-1) ante Estados Unidos en Paris 2024

La selección española femenina de hockey sobre hierba no ha podido sumar su segunda victoria en el torneo de los Juegos Olímpicos de París al no pasar del empate a un gol ante los Estados Unidos, tras un partido donde no ha podido aprovechar sus numerosas ocasiones en el 'penalti corner'.

Tras ganar a Gran Bretaña en su estreno, España esperaba dar un paso hacia los cuartos de final con una victoria ante un rival teóricamente más asequible, pero tras igualar el gol inicial de las americanas, no ha podido culminar la remontada tras desperdiciar sus 13 'penalti corner'.

Europa Press