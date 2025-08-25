La selección femenina roza la victoria ante Canadá en el Mundial de Voleibol

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

La selección española femenina de voleibol estuvo cerca de sumar su primera victoria en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Tailandia después de caer este lunes en un apretado e igualado partido ante Canadá, vencedora en cinco sets por 22-25, 28-26, 24-26, 25-15 y 15-10.

Pese a la derrota, España se aseguró el primer punto de su historia en una fase final de un Mundial, cita a la que retorna tras 43 años de ausencia y donde dio continuidad a las buenas sensaciones ofrecidas en la derrota en el estreno ante Turquía, actual campeona de Europa, aunque sin alegría definitiva.

De hecho, dominó dos sets a uno, pero ahí no pudo contener a un combinado norteamericano liderado por Mitrovic (22 puntos) y Johnson (20), con Lucía Varela (16) siendo la mejor del equipo que entrena Pascual Saorín, que fue el que arrancó mejor el encuentro.

Así, aprovechando los errores en el bloqueo canadiense, el combinado nacional pudo dominar un marcador que, pese a todo, llegó ajustado al tramo decisivo. Las españolas mantuvieron la concentración y sumaron su primera manga del torneo (25-22).

La segunda fue de nuevo muy igualada pese al mejor inicio canadiense. Empujada por Escamilla, la selección española fue capaz de rehacerse y llegar con todas las opciones posibles para ponerse 2-0 arriba, pero Canadá supo manejar mejor esa tensa situación para empatar (28-26).

El tercer set no varió el guión de igualdad de los otros dos y esta vez terminó del lado español gracias sobre todo a un gran bloqueo de Hernández con 24-23 a favor de su rival. España encadenó tres puntos y se quedó a una manga de hacerse con el triunfo en Tailandia tras imponerse por 26-24.

Pero a partir de ahí, Canadá fue superior y acabó con el sueño de una España, desarbolada en el cuarto parcial de forma clara (25-15) y que en el 'tie-break', ya con el punto sumado en su casillero, se despegó pronto para quedarse con el triunfo y obligar al combinado de Pascual Saorín a ganar este miércoles a Bulgaria para mantener sus opciones de supervivencia en la cita.

"Sabíamos que iba a ser un partido duro porque Canadá es un gran equipo y nos puesto al límite y nos ha sabido jugar esos finales. Tenemos que salir orgullosos de lo que hemos hecho, de todo el trabajo que hemos hecho y tenemos que aprender de las experiencias porque todo esto nos tiene que servir de ayuda de cara al futuro", expresó Saorín en declaraciones facilitadas por 'LaLiga+'.

El seleccionador recordó que cuenta con jugadoras para las que "esta es su primera vez que está en un Mundial". "Evidentemente, no podemos pedir tampoco mucho más, pero sí que tenemos que aprender de todas estas situaciones de cara al futuro y salir con la mentalidad en cada partido de que si tenemos la oportunidad de ganar, intentar ganar un partido", sentenció.